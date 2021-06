Intel Alder Lake

Intel pracuje obecnie nad dwoma nowymi architekturami rdzenia. Golden Cove to nowy szybki rdzeń, który ma zapewnić nawet o 20% większą wydajność IPC w porównaniu architektury Tiger Lake przy takim samym taktowaniu. Tych rdzeni w procesorach Alder Lake będzie mogło być nawet 8, a każdy z nich będzie w stanie obsługiwać 2 wątki jednocześnie. To jednak nie wszystko, procesor zostanie wyposażony też w rdzenie Gracemont, czyli nową architekturę oszczędnych rdzeni, które będą miały nieco mniejszą wydajność, ale też niższy pobór energii. Takich rdzeni będzie też nawet 8 ale będą tylko jednowątkowe. Dzięki temu układy Alder Lake będą w stanie obsługiwać nawet 24 wątki jednocześnie, co może dać im sporą przewagę w niektórych zastosowaniach i pozwoli skuteczniej konkurować z procesorami AMD Ryzen.

Według Intela wzrost wydajności może być nawet dwukrotny w stosunku do obecnych procesorów Tiger Lake, a dzięki ponownie poprawionemu procesory litografii 10 nm (Enhanced SuperFin) układy te będą też mogły być wyżej taktowane. Alder Lake przyniesie nam też wsparcie dla PCIe 5.0, nową podstawkę – LGA1700 oraz obsługę pamięci DDR5. Zmian jest zatem całkiem sporo.