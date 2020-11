Bierzemy udział w Galaxy Note20 Ultra League i ścigamy się z innymi redakcjami w Forza Horizon 4

Zacznijmy od podstawowych kwestii technicznych, czyli urządzenia, na którym przyjdzie nam grać. Do dyspozycji mamy topowy smartfon Samsung Galaxy Note20 Ultra, który ma wszystko to, co będzie nam potrzebne w trakcie zmagań. Wyświetlacz AMOLED 2x Infinity posiada przekątną 6,9 cala, co jak na przenośne urządzenie jest naprawdę sporym osiągnięciem w tak skromnej obudowie. Brak ramek, jasność 1500 nitów, częstotliwość odświeżania do 120 Hz – czego chcieć więcej? Reakcja na dotyk osiąga aż 240 Hz, natomiast jasne otoczenie nie będzie żadnym wyzwaniem, ponieważ ekran pozbawiony jest odblasków. Warto też wspomnieć o redukcji niebieskiego światła, co wpływa na mniejsze zmęczenie oczu przy dłuższych sesjach.