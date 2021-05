Nowoczesne AGD to połączenie z siecią i personalizacja wyglądu sprzętów. Tak to widzi Samsung

Samsung zakończył właśnie swoją konferencję Bespoke Home, na której zaprezentował wizję nowoczesnego domu, pokazując jednocześnie kilka nowych urządzeń.

Kuchnia Bespoke to seria nowych lodówek oferująca dużą wydajność chłodzenia oraz opcje personalizacji w środku i na zewnątrz. Lodówki mają otrzymać wymienne panele, które będzie można kupić jako samodzielne produkty. W Europie klienci otrzymają do wyboru lodówki dwudrzwiowe z dolnym zamrażalnikiem, jednodrzwiowe urządzenia typu Twin (chłodziarka/zamrażarka) i jednodrzwiowe chłodziarki typu Slim (45 cm) z opcją obniżenia temperatury do -5 st. C. Urządzenia posiadają modułowy design z wymiennymi panelami zewnętrznymi w różnych kolorach (ciepłe pastele oraz intensywne odcienie). Klienci mają otrzymać takie barwy, jak „elegancka lawenda, satynowy beż, kremowy błękit czy naturalna biel”. Panele będą wykonane ze szkła matowego, błyszczącego oraz ze stali. Opcji do wyboru ma być niemal 20, co na pewno przełoży się na duże możliwości personalizacji wyglądu sprzętu.