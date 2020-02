Baldur’s Gate 3 jeszcze w tym roku trafi na Steam, ale jest pewien haczyk

Myślę że próżno szukać fana klasycznych gier RPG w wydaniu komputerowym, który na tytuł Baldur’s Gate nie reagowaliby szybszym biciem serca. Dwie pierwsze części po dziś dzień są doskonałe, a w przypadku polskiego wydania nawet jeszcze lepsze — czego zasługą jest świetny dubbing z niezapomnianymi kwestiami i Piotrem Fronczewskim na pierwszym planie. Baldur’s Gate 3 było w sferze marzeń graczy od dawna — i szczerze mówiąc, kiedy oficjalnie zapowiedziano grę w czerwcu minionego roku, przecierałem oczy ze zdziwienia. Teraz już wiemy, że to nie żart, poznaliśmy nawet datę premiery!

Premiera Baldur’s Gate 3 w 2020, ale na tę chwilę o grze… właściwie nic nie wiadomo

Twórcy Baldur’s Gate 3 podzielili się ze światem kilkoma dobrymi nowinami. Pierwsza to taka, że w Early Access gra trafi do użytkowników platformy Steam jeszcze w tym roku. I choć są powody do zadowolenia to… no właśnie, to dopiero wczesna wersja gry w której prawdopodobnie nie zabraknie rozmaitych błędów. Automatycznie więc jest to powód do radości dla najbardziej wyczekujących — reszcie bowiem przyjdzie uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalny start, którego… możliwe że doczekamy dopiero w przyszłym roku.

Jeżeli śledzicie temat nowej odsłony BG, to prawdopodobnie nie uszło waszej uwadze że dotychczas twórcy gry nie pokazali jeszcze rozgrywki. Ale to ma się zmienić już za kilka dni, bo 27 lutego, na imprezie PAX East. Nie ma co ukrywać, że oczekiwania ze strony graczy są mega duże. Czy ekipie odpowiedzialnej za kontynuację jednej z najbardziej uwielbianych serii RPG uda się im sprostać? Okaże się jeszcze w tym roku