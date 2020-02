Baldur’s Gate 3 wygląda świetnie. Będzie hit na miarę poprzednich odsłon?

Baldur’s Gate to seria gier fantasy RPG oparta na zasadach Dungeon’s & Dragons. Pierwsza odsłona pojawiła się w 1998 roku i to właśnie wtedy debiutował silnik Infinity, kojarzony później z tego typu produkcjami charakteryzującymi się izometrycznym widokiem. Dwa lata później na rynku pojawiło się Baldur’s Gate II, prace nad trójką zapowiedziano dość szybko, bo w 2003 roku. Ostatecznie jednak zostały one wstrzymane. Trzecią część ponownie zapowiedziano w połowie 2019 roku, a za grę odpowiedzialne jest Larian Studios.









Wyciek obrazków z gry to robota francuskiego serwisu Jeux4CTU, później zostały one usunięte, ale jak to mówią – w internecie nic nigdy nie ginie. Dzięki temu jeszcze przed oficjalnymi materiałami możemy im się trochę przyjrzeć. Zgodnie z oczekiwaniami, ponownie dostaliśmy klasyczny dla serii rzut izometryczny oraz równie klasyczne dla gatunku RPG rozmowy ze zbliżeniami na postacie.