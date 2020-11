W serwisie Downdetector od godziny 8 odnotowano prawie 2 tysiące zgłoszeń z całej Polski.

Mapa awarii sieci Plus pokazuje, że najwięcej zgłoszeń jest z największych miast w Polsce.

Z komentarzy pod mapą czytamy, że awaria sieci Plus dotyczy połączeń i wiadomości SMS. Problemy zgłaszają również klienci operatorów wirtualnych, działających na nadajnikach Plusa, jak Mutimedia czy Premium Mobile.

Z kolei na Facebooku, jest ogromna ilość zgłoszeń rozżalonych klientów, dla których w tym czasie kontakt telefoniczny jest na wagę złota

Nie mogę wysyłać smsów. Połączenia idą. Nawet smsy z banku nie przychodzą (od innych ,,instytucji ” również, a muszę pilnie m.in. przelewy porobić do których kody są wymagane. Plus, co jest grane? I to w dobie corona, gdzie jesteśmy skazani na komórki!