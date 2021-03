Avatar wyprzedził Avengersów i (znowu) jest najbardziej dochodową produkcją wszech czasów

Ostatnie miesiące nie są łatwe dla branży filmowej. Pandemia dotknęła ją… właściwie na każdym szczeblu. Problemy z produkcją, zamknięte kina… końca, szczerze mówiąc, nie widać. Wytwórnie i wydawcy robią co tylko w ich mocy by wszystko się kręciło jak dawniej. I choć z premierami nie jest łatwo – bo przecież nawet najnowsze filmy na VOD nie smakują większości równie dobrze, co wówczas gdy są zagryzane popcornem w multipleksie, to są tytuły które nawet w tak trudnym czasie brylują i… powracają na szczyt. Taki los spotkał Avatara Jamesa Camerona, który został zdetronizowany przez Avengers: Koniec Gry, a teraz znów jest najbardziej dochodowym filmem wszech czasów. Jak to możliwe?