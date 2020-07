W połowie roku wiele mówiło się o tym, że epidemia koronawirusa wpłynie negatywnie na datę premiery filmu Avatar 2. Na pewno zauważyliście, że z jednej strony trzeba było przesuwać zdjęcia, z drugiej zamknięcie kin nie wpłynęło dobrze na całą branżę filmową. Reżyser – James Cameron – uspokoił jednak fanów i powiedział w maju tego roku, że Avatar 2 nie będzie opóźniony. Faktycznie, zdjęcia zostały przełożone o kilka miesięcy, ale nie wpłynie to na premierę filmu, który – zgodnie z planem – ma trafić do kin 17 grudnia 2021 roku. Czy tak będzie faktycznie? Zostało jeszcze sporo czasu, więc wszystko może się zdarzyć, pozostaje trzymać kciuki by data premiery już się nie zmieniła. Ale patrząc na wcześniejsze ciągłe przenoszenie daty premiery, raczej nie zaznaczałbym jej w kalendarzu czerwonym flamastrem.

From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.

Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF

— Avatar (@officialavatar) May 6, 2020