Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w polskich miastach od dłuższego czasu starają się unowocześnić swoją flotę stawiając na rozwiązania bardziej ekologiczne. Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) w 2019 r., wśród 1032 zakupionych autobusów miejskich 182 z nich posiadało napęd CNG, co stanowi 22-procentowy udział w rynku.

Ten rok, choć w obecnych warunkach bardzo trudny, już jest bardzo optymistyczny. Dane z pierwszego kwartał wskazują, że na 125 wszystkich rejestrowanych nowych autobusów miejskich, 41 wyposażono w napęd gazowy. To blisko 33-procentowy udział wśród autobusów, które trafiły do polskich miast w tym okresie. 19 nowych pojazdów napędza silnik elektryczny, a w jednym przypadku zdecydowano się na napęd hybrydowy.

Cieszy nas, że liczba nowych autobusów z alternatywnymi napędami rośnie w szybkim tempie. To niewątpliwie zasługa regulacji wprowadzanych przez polski rząd, jak zniesienie akcyzy czy ustawa o Elektromobliności i paliwach alternatywnych, ale to także dowodzi skutecznych działań sprzedażowych naszej Spółki w ostatnich latach. Dynamiczny rozwój tego rynku stał się faktem.

– powiedział Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Autobusy z napędem gazowym cieszą się rosnącą popularnością wśród przedsiębiorstw zajmujących się komunikacją miejską. Nie inaczej jest w przypadku samochodów osobowych. Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, do 31 marca 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych blisko 3000 samochodów osobowych napędzanych gazem ziemnym, a paliwo CNG/LNG cieszy się coraz większą popularnością w tym segmencie. W pierwszych miesiącach 2020 r. sprzedaż samochodów osobowych i innych pojazdów wykorzystujących gaz ziemny wyniosła w sumie 209 egzemplarzy. W Polsce zarejestrowano łącznie 1724 samochodów dostawczych oraz 2848 ciężarowych zasilanych tym paliwem.

Ten rodzaj paliwa doskonale nadaje się do wykorzystania nie tylko w komunikacji miejskiej. Z naszych stacji tankowania CNG korzystają również firmy transportowe, kurierskie, taksówkarze, a także piekarnie, hurtownie spożywcze czy pralnie. Aby ułatwić dostęp do tego ekologicznego paliwa, Grupa PGNiG planuje budowę dodatkowych 38 stacji sprężonego gazu. To pozwoli na dalsze upowszechnianie gazu jako paliwa do silników samochodowych, a także w skuteczny sposób wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery