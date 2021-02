ASUS Zenbook Duo UX482 – ekran

Oba ekrany zamontowane w Zenbooku UX482 to panele IPS o całkiem niezłych parametrach. Główny zaskakuje nieco małą jasnością, według specyfikacji powinno to być 400 nitów, ale mój instrument (i1 Display Pro) wskazał maksymalnie 335 nitów. Warto jednak podkreślić, że podświetlenie jest bardzo równomierne, odwzorowanie kolorów po kalibracji stoi na wysokim poziomie, a kontrast sięga niemal 1300:1. Podobnie jest w przypadku dodatkowego ekranu, który jest jednak nieco jaśniejszy, osiąga nieco ponad 400 nitów, ale za to ma nieco gorszej odwzorowanie kolorów i pokrycie palety barw.

Główny ekran

Screenpad+

ASUS Zenbook Duo UX482 – wydajność

Intel Core i7-1165G7 to jeszcze nie topowy ale mimo tego bardzo wydajny układ wyposażony w 4 rdzenie oraz taktowanie sięgające nawet 4,7 GHz. W moim testach udało mi się odnotować maksymalnie 4,6 GHz przy obciążeniu jednego rdzenia oraz 2,9 GHz przy obciążeniu wszystkich czterech. To całkiem sensowne wartości, tym bardziej, że dzięki wydajnemu chłodzeniu nie spadają one wraz z upływem czasu.

To wszystko przekłada się też na całkiem niezłą wydajność.

Wydajność w grach

Zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe nie zapowiada cudów, ale można na nim spokojnie uruchomić kilka starszych gier, w całkiem przyzwoitej jakości obrazu.

Jak pokazują testy, ASUSowi udało się z tego układu wycisnąć nieco więcej niż konkurencji i nawet jeśli różnica nie jest drastyczna, to i tak jest warta odnotowania. Tu ponownie duże znaczenie ma system chłodzenia.

W grach takich jak Wiedźmin 3 czy Fornite można bez większych problemów uzyskać 30 i więcej klatek na sekundę nawet w rozdzielczości natywnej dla wyświetlacza, czyli 1920×1080 pikseli. Intel Iris Xe spełnia swoje zadanie bardzo dobrze, a przy tym nie ma wielkiego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dysk SSD

Zastosowany dysk SSD o pojemności 1 TB nie zaskakuje nas niczym nadzwyczajnym, oferuje świetną wydajność we wszystkich scenariuszach testów i z pewnością nie spowalnia pracy komputera. Bardzo solidny nośnik.

ASUS Zenbook Duo UX482 – bateria

Baterii o pojemności 70 Wh z pewnością nie można określić mianem małej. Przy takich rozmiarach notebooka to całkiem spore ogniwo, które powinno zapewnić wiele godzin pracy. W zastosowaniach typowo biurowych z dwoma ekranami, czas działania przekracza 11 godzin. Przy oglądaniu wideo jest niemal 9 godzin, a pod pełnym obciążeniem w grach, już tylko nieco ponad 1,5 godziny. Całkiem nieźle, choć nie rewelacyjnie. Plusem jest jednak fakt, że ładowarka o mocy 65 W pozwala odzyskać energię w czasie ~1,5 godziny.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 11h 27 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 8h 47 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 1h 35 minut

ASUS Zenbook Duo UX482 – temperatury, hałas, pobór energii

Pomimo całkiem wydajnego chłodzenia procesor w trybie Performance gdy limit TDP rośnie do 28 W, potrafi osiągnąć wysokie temperatury sięgające maksymalnie nawet 94 stopni Celsjusza. Nie jest to mało, ale to skrajny przypadek. Co więcej konstrukcja systemu chłodzenia sprawia, że obudowa nagrzewa się właściwie głównie tylko pod ekranem Screenpad+, więc na komfort korzystania z komputera nie wpływa to w znaczący sposób.

Jeśli chodzi o hałas to przy standardowym użytkowaniu jest całkiem nieźle, wentylator raczej tylko delikatnie szumi i w niczym nie przeszkadza. Nieco gorzej jest pod dużym obciążeniem, tym bardziej, że wentylator jest odsłonięty od góry i dźwięk ma łatwiejszą drogę do naszych uszu. W liczbach bezwzględnych hałas osiąga 44 dB co jest już wartością wyraźnie słyszalną.

Pobór energii to w przypadku tego modelu bardzo ciekawa kwestia. Na zużycie wpływa wiele czynników, jak choćby obecność dwóch ekranów czy dwóch trybów pracy procesora (z TDP ograniczonym do 19 W i 28 W). Wyłączając dodatkowy ekran, obniżając jasność głównego do połowy i ustawiając tryb 19 W można zanotować wartości około 5 W w spoczynku. Pod maksymalnym obciążeniem i ze 100% jasnością obu ekranów będzie to już nieco ponad 50 W.

ASUS Zenbook Duo UX482 – podsumowanie

ASUS Zenbook Duo UX482 to kolejny ciekawy eksperyment tajwańskiego producenta, który w tym roku został jeszcze lepiej dopracowany. Dzięki temu dysponuje lepszym systemem chłodzenia, dodatkowym ekranem odchylanym pod kątem oraz mniejszymi zawiasami. To wszystko przekłada się na mniejszą grubość całej konstrukcji, mniejszą wagę oraz większą ergonomię w porównaniu do zeszłorocznego modelu. Dodatkowo mamy tutaj nową generację procesorów Intela produkowaną w litografii 10 nm, co poprawiło nie tylko zużycie energii, ale przede wszystkim wydajność za sprawą wyższego taktowania.

Ciekawie zaprojektowany system chłodzenia nie należy może do najcichszych rozwiązań na rynku, ale z pewnością można go zaliczyć do skutecznych. W notebookach o tych rozmiarach z czasem skuteczność chłodzenia mocno spada, a wraz z nią taktowanie procesora, co przekłada się na wydajność. Tutaj takich problemów nie ma, choć okupione jest to nieco większym hałasem. Moim zdaniem jest to jednak całkowicie uzasadnione i warto zdecydować się na takie poświęcenie.

Największą zaletą tego komputera ma być dodatkowy ekran Screenpad+, ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że jego przydatność wiele zależy od naszych indywidualnych preferencji. Owszem są zastosowania, które pozwolą wykorzystać większą przestrzeń roboczą, ale nie powiedziałbym aby był to typowy „game changer” pod względem produktywności. Na pytanie czy warto, każdy musi odpowiedzieć sobie sam.

ASUS Zenbook Duo UX482

Orientacyjna cena: ~8200 PLN

+ procesor Core i7-1165G7, który dobrze trzyma taktowania pod obciążeniem

+ wydajny system chłodzenia

+ innowacyjny ekran Screenpad+

+ długi czas pracy na baterii

+ całkiem niezłe nagłośnienie

+ kamera do wideorozmów z obsługą Windows Hello

+ bardzo dobra, podświetlana klawiatura

– mała jasność głównego ekranu

– mocno nagrzewający się procesor pod obciążeniem