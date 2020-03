Zdziwiłbyś się, co potrafią najnowsze laptopy ze średniej półki

W przypadku tego konkretnego komputera dostajemy procesor Intel Core i5-8265U, 8GB pamięci RAM, szybki dysk SSD M.2 o pojemności 512GB i zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics 620. Taka konfiguracja w zupełności wystarczy do komfortowej codziennej pracy na dokumentach, korzystania z systemu, przeglądania sieci czy obsługi pakietu biurowego. Spora w tym rola dysku SSD, dzięki któremu Windows 10 uruchamia się błyskawicznie, a praca nawet na dużych plikach to czysta przyjemność. Ja wiem, że mamy rok 2020 i dyski SSD to już codzienność, ale choćby dla niego warto rozważyć wymianę komputera – jednak kilka lat temu nie było to tak oczywiste i miałem w rodzinie starszy sprzęt z klasycznym HDD. Różnica w komforcie użytkowania jest wręcz kosmiczna.

Średnia półka cenowa goni tę wyższą

Pamiętam czasy gdy ultrabooki kosztowały kosmiczne pieniądze – zwykłym, szarym ludziom pozostawały grube, ciężkie laptopy których noszenie zastępowało siłownię. Czasy się zmieniły i w cenie około 3 tysięcy złotych spokojnie kupicie komputer potrafiący więcej niż Wasz 3-4 letni sprzęt z wyższej półki – a tyle właśnie kosztuje taka konfiguracja Vivobooka S14. Nowszy procesor, szybszy RAM, szybki dysk SSD. Do tego przydatne dodatki w postaci choćby ScreenPada 2.0. Do klasycznych biurowych zastosowań czy jako komputer do szkoły, nauki lub na studia, Vivobook S14 całkowicie wystarczy i będzie się dobrze sprawdzał również przez kolejne lata. Lubię tę serię i kierunek, w jakim się rozwija. Nie żebym miał coś do dwuletniego modelu mojej żony, ale różnica jest spora, oczywiście na plus. Niby ta sama półka, a jednak sprzętowi zdecydowanie bliżej teraz do tych droższych modeli.

Tekst powstał we współpracy z firmą Asus.