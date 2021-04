…to zapraszam do obejrzenia naszego testu ASUS ROG Phone 5, nowego gamingowego smartfona. Wygląda dość oryginalnie, z przodu nieco archaicznie, z tyłu natomiast futurystycznie (nie tylko przez grafikę na pleckach, ale również dodatkowy „ekran”). Wersja Ultimate to najbardziej „wypasiona” i najdroższa odsłona tego smartfona. Jeśli jesteście ciekawi, czy każda gra na systemie Android działa na tym sprzęcie idealnie, to zapraszam do materiału wideo, tam wszystko się wyjaśni.

Czy ASUS ROG Phone 5 może konkurować z najdroższymi flagowcami na rynku? Moim zdaniem nie, bo w takich tematach jak choćby aparaty fotograficzne – sporo odstaje. Obudowa nie spełnia żadnej normy wodoodporności, nie ma też ładowania indukcyjnego. Ale mocy mu i nie brakuje i jak na smartfon przeznaczony do gier, prezentuje naprawdę świetne osiągi.