Touch ID może zaliczyć wielki powrót w nowych Apple Watch i iPhonach

Touch ID w topowych iPhonach?

Wróćmy jednak na chwilę do konceptu, w którym Touch ID wróci do topowych iPhonów. Jak i kiedy miałoby do tego dojść? Według ostatnich wieści nie powinniśmy spodziewać się dodania nowej generacji Touch ID do iPhona 12, ponieważ Apple nie dopracowało jeszcze tej technologii na tyle, by móc gą zaprezentować tej jesieni. Premiera nowych smartfonów Apple w 3. kwartale 2020 r. ma być niezagrożona, ale na taką nowinkę nie nadejdzie jeszcze czas.

Touch ID w przycisku blokady w tańszym iPhonie

Wbudowany w ekran czytnik palca może więc być dodany w nowych modelach, które nie będą należały do najwyższej półki, ale Apple zapragnie umieścić w nich niemal bezramkowy ekran. Będzie to bowiem działanie mające na celu obniżenie kosztów produkcji poprzez niewykorzystanie czujników niezbędnych do działania Face ID. Wtedy czytnik odcisku palca znalazłby się w przucisku blokady na prawej krawędzi. Całkiem możliwe jest, że właśnie tak będzie prezentować się konstrukcja następcy iPhona 9.