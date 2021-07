Apple pracuje nad nowym monitorem – z czipem znanym z iPhone’a

Ostatni monitor Apple, Pro Display XDR, wzbudził bardzo dużo emocji. Przede wszystkim swoją ceną. Jak można się było szybko przekonać po szybkim przeglądzie urządzeń o podobnej specyfikacji — tak naprawdę nie była ona specjalnie przesadzona. Niestety, czy tego chcemy czy nie — Apple nie ma w swojej oferty żadnego monitora z niższej półki — rolę takowych pełnią komputery all-in-one, zaś właściciele najbardziej opłacalnej konstrukcji w ich portfolio – Mac Mini – mogą zakupić Pro Display XDR (którego ceny startują od 23999 zł), albo jakiś solidny monitor od firmy innej niż Apple. I wygląda na to, że w najbliższych latach nic się w tym temacie nie zmieni. A przynajmniej tak wynika z najnowszego raportu i źródeł redakcji 9to5 Mac.

Nadchodzi nowy monitor od Apple. Nie liczcie jednak, że będzie tańszy…

Jak informują „zaufane źródła, które są blisko projektu” — Apple ma pracować nad nowym monitorem, który poza wysokiej jakości ekranem ma zawierać także czip Apple A13 — ten sam, który jest sercem uwielbianego iPhone’a 11. Po co monitorowi sześciordzeniowy CPU i czterordzeniowe GPU? Szczerze mówiąc – sam nie mam najmniejszego pomysłu, a informatorzy redakcji 9t05 Mac także nie są pewni. Przecież będzie to urządzenie peryferyjne, pod które podpinamy sprzęty z dużo większą mocą obliczeniową — najpewniej komputery, opcjonalnie (w co usilnie chce wierzyć Apple) – tablety. Standardowe monitory nie potrzebują aż tak zaawansowanych układów, by oferować łatwe zarządzanie szeregiem opcji.

Na tę chwilę można się tylko domyślać po co monitorowi układ znany z iPhone’a i… najbardziej prawdopodobnym powodem wydaje się implementacja Face ID, które rzekomo Apple ma stopniowo wprowadzić do wszystkich swoich produktów. Monitor może doczekać się zaawansowanych kamer TrueDepth, które po podłączeniu komputera Apple pozwolą na weryfikację użytkownika i automatyczne odblokowanie. Możliwe też, że układ w monitorze będzie odpowiadał za jakieś operacje, kiedy komputer będzie uśpiony — to jednak takie trochę wróżenie z fusów i tak naprawdę można tylko sobie wymyślać jakieś kosmiczne zastosowania. Na konkrety przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Mam nadzieję, że nie będzie to jedyny monitor od Apple

Monitor z układem A13 brzmi intrygująco, ale podobnie jak Pro Display XDR – prawdopodobnie będzie produktem niezwykle niszowym, przeznaczony dla garstki najbogatszych i profesjonalistów, którzy potrzebują aż tak drogiego ekranu. Mimo wszystko biorąc pod uwagę konkurencyjność cen Maka Mini — bardzo chętnie zobaczyłbym jakiś tańszy ekran od Apple, który warto byłoby kupić w zestawie. Tak jak wspominałem wyżej, dla tanich ekranów Apple ma swoje komputery all-in-one, ale to jednak zupełnie inna kategoria produktu. No cóż, może kiedyś doczekamy się uzupełnienia oferty. Póki co, warto przejrzeć ofertę monitorów innych producentów – na szczęście tam jest w czym wybierać.