Apple słynie z troski o swoich użytkowników, a zwłaszcza o ich transfer danych w sieciach komórkowych. Jeszcze w 2017 roku limit wielkości plików do pobrania z App Store wynosił 150 MB, jakieś dwa lata temu podnieśli go do 200 MB.

Ponadto, jeśli łączymy się z siecią poza WiFi, a korzystamy z komputera z mac OS i iPhone, blokowana jest możliwość synchronizacji zdjęć i filmów z iCloud, dzwonienie z komputera przy pomocy FaceTime czy możliwość korzystania z AirDrop pomiędzy tymi urządzeniami (to akurat z innego powodu – zajęty moduł WiFi przy hotspocie na iPhone). Do tego oczywiście nie zaktualizujemy systemu mac OS i iOS korzystając z internetu mobilnego.

Czy jednak aby na pewno?

Oba ograniczenia są zarazem śmieszne i nie znajdujące absolutnie żadnego uzasadnienia. Po pierwsze, to użytkownik przecież powinien sam decydować czy może pobrać sobie grę o pojemności 1 GB czy 2 GB, co jest dzisiaj standardem w mobilnych sklepach. Tak samo z synchronizacją zdjęć czy filmów oraz aktualizacją systemu. Może podjąć taką decyzję w zależności od posiadanego pakietu i limitu transferu danych.

Po drugie – Apple nie potrafi przecież rozpoznać czy korzystamy z WiFi z routera podłączonego do internetu stacjonarnego czy mobilnego. Wyżej wymienione ograniczenia obowiązują jedynie, jeśli podłączycie Macbooka do sieci poprzez hotspota z telefonu. Z kolei, jeśli tę samą kartę SIM z telefonu włożycie sobie do routera mobilnego Apple już oddaje wolność w ręce użytkowników – teraz możecie już wszystko robić na własną odpowiedzialność, wiecie przecież jaki macie transfer danych na tej karcie SIM.

To pewnego rodzaju schizofrenia w wykonaniu Apple, w kontekście jego innych poczynań. To prawda, że mogę w takiej sytuacji, kiedy wiem ile mam dostępnego transferu danych już sam zadecydować czy włączyć, czy wyłączyć automatyczne aktualizacje systemu, synchronizować zdjęcia czy filmy i pobierać gry o pojemności 100 MB, 200 MB czy 3 GB.

Gorzej, jeśli to samo Apple decyduje, co i kiedy będzie sobie samo pobierało coś na moje urządzenia.

Przechodzę już do sedna. Korzystam z Apple One i jakiś czas temu w zapowiedziach gier w ramach Apple Arcade, które mają się dopiero pojawić za jakiś czas, kliknąłem pobierz przy grze – Hitchhiker. Okazało się, że tej decyzji nie można już cofnąć i z chwilą, gdy gra się pojawi zostanie automatycznie pobrana na urządzenie.