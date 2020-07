Apple na ARM: Thunderbolt pozostaje, AMD Radeon niekoniecznie

Biorąc pod uwagę, że Apple było współtwórcą standardu Thunderbolt oraz że przez ostatnie lata mocno go promowało, a wręcz stręczyło, było aż dziwne, że na keynote z WWDC nie zająknięto się na ten temat ani słowem. Spowodowało to masę spekulacji, że standard ten może być porzucony, co z pewnością niepokoiło spore grono użytkowników, którzy zainwestowali niemałe pieniądze w osprzęt tego typu.

Choć Apple milczało w tej kwestii, nadzieję na to, że jednak tak się nie stanie przyniósł… Intel. Na konferencji prezentującej nową wersję tej technologii, czyli Thunderbolt 4, pojawiła się informacja, że certyfikowane będą też implementacje, które nie bazują na chipsetach Intela. Pojawiły się też w sieci opisy eksperymentów umożliwiających uruchomienie kart tego typu na komputerach opartych o ARM i pracujących pod kontrolą systemu Linux.

Ostatecznie zagadkę postanowili rozwiązać dziennikarze The Verge, którzy wysłali do Apple zapytanie o przeszłość tego standardu w komputerach z jabłkiem na obudowie. Rzecznik koncernu przysłał jednoznaczną odpowiedź, która z pewnością ucieszy wszystkich posiadaczy doków, NAS-ów i innego osprzętu z błyskawicą.

„Ponad dekadę temu, Apple we współpracy z Intelem zaprojektowali i opracowali standard Thunderbolt, i dziś nasi klienci z zadowoleniem korzystają z szybkości i elastyczności, którą daje każdemu Makowi. Pozostajemy zaangażowani w rozwój tego standardu i będziemy go wspierać w komputerach z procesorami Apple.”

Z dużym prawdopodobieństwem należy oczekiwać, że w nowych komputerach Apple znajdziemy złącza oparte o najnowszą, czwartą wersję tego standardu, co będzie równocześnie oznaczać, że Maki z ARM otrzymają jednocześnie USB 4, z którym TB jest zintegrowane.

The future will be very interesting. macOS arm64 according to Apple removes support for AMD GPUs too, Apple GPUs all the way. pic.twitter.com/2hF8RwsO4C

— Longhorn (@never_released) July 6, 2020