Redaktorzy App Store nie za dokładni. Przepuścili aplikację z pirackimi filmami udającą… sudoku!

App Store po brzegi wypełniony jest rozmaitymi treściami. Każdego dnia dochodzą tam dziesiątki, a prawdopodobnie nawet setki, nowych produkcji. Redakcja sklepu ma odsiewać wszystkie niepożądane treści — i kilka tygodni temu Tim Cook chwalił się, że idzie im to znakomicie. Chronią swoich użytkowników przed zagrożeniem, złośliwymi aplikacjami i czym się da. I można się spierać na temat skuteczności ich działań – zwłaszcza przy historiach takich, jak ta dzisiejsza. Trzeba jednak przyznać, że tamtejsze porządki są dużo lepsze niż u konkurencji.

Aplikacja z pirackimi filmami w App Store była Sudoku – i umknęła uwadze tamtejszej cenzury

Nie jest to pierwszy, a prawdopodobnie nie będzie też ostatni, raz, kiedy redaktorzy App Store’a przepuszczają aplikację, której nie powinni — i ląduje ona w bibliotece sklepu. Wielokrotnie słyszeliśmy narzekania twórców na to, jak irytujące są te ostre zasady… no ale też widzimy, że nie zawsze są one tak skuteczne, jak większość by sobie życzyła. Zoshy+ było niepozorną grą – klasycznym sudoku, jakim w App Store są dziesiątki. Szybko jednak zdobyła popularność, co przykuło uwagę gapiów i… okazało się, że aplikacja oferowała znacznie więcej. Kryła w sobie dostęp do nielegalnego streamingu filmów i seriali… i jak na ironię – nie brakowało tam również treści z Apple TV+.

Cała ta sytuacja nie trwała jakoś specjalnie długo — Apple w mig pozbyło się „wypasionego Sudoku” ze swojej biblioteki, a aplikacji po której odpaleniu widzieliśmy sudoku zamieniające się w najeżony reklamami nielegalny streaming nie można już pobrać z App Store’a. Klasyczna zabawa w kotka i myszkę, podobnie jak z wieloma emulatorami — trwa od lat i prawdopodobnie nic się nie zmieni, no może poza metodami twórców którzy w coraz sprytniejszy sposób ukrywają swe zamiary ;).