Fortnite, PUBG Mobile i Call of Duty: Mobile udowodniły, że da się z sukcesem przenieść popularne battle royale z PC i konsol. I nawet nie chodzi już o zainteresowanie graczy, które jest ogromne – ale o zgrabną zmianę sterowania na dotykowy ekran. Jasne, nie jest tak dobrze jak na myszce i klawiaturze czy padzie, ale da się grać z przyjemnością.

Nie powinno więc być nikogo niespodzianką, że EA również chce mieć kawałek tego mobilnego tortu battle royale dla siebie i zamierza wypuścić Apex Legends na iOS oraz Androida. Skoro inni niejako przetarli szlaki, to jest więcej niż pewne, że również ta produkcja odniesie mobilny sukces. O ile oczywiście ktoś nie zepsuje konwersji i nie położy sterowania lub optymalizacji.

Gra miałaby pojawić się na urządzeniach mobilnych jeszcze przed końcem tego roku i jedyne co zaskakuje to czas jaki potrzebny był na taką deklarację. Rozumiem, że to nowa marka, ale widać, że firma dość długo zwlekała z decyzją, przez co konkurencja już nieźle rozlokowała się na tym rynku. Z drugiej strony, jest on tak duży, że na pewno nie zabraknie chętnych do sprawdzenia produkcji sygnowanej logo EA. Tylko czy będą chcieli zostawiać tam pieniądze? To jest dla wydawcy zdecydowanie ważniejszy aspekt.

Z tym końcem roku też może się jeszcze wszystko wydarzyć – najprawdopodobniej na początku premiera gry zostanie ograniczona jedynie do niektórych rynków i dopiero po jakimś czasie zaliczy globalny start.

Nie wiem jak Wy, ale ja czekam. PUBG Mobile jakoś specjalnie mi „nie siadło”, ale przenośny Fortnite i Call of Duty jak najbardziej tak. I obstawiam, że z Apex Legends Mobile będzie podobnie.

