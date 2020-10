Mój ostatni monitor to stare czasy, gdy jeszcze pracowałem na komputerze stacjonarnym — a to było dawno temu. Od przesiadki na laptopa uznawałem, że jeden ekran mi wystarczy. W ostatnim czasie chciałem nieco usprawnić stanowisko pracy i postanowiłem dać próbę dodatkowemu wyświetlaczowi. Dlatego z przyjemnością wziąłem AOC U32U1 do testów — głównie dlatego, by sprawdzić, czy duży monitor o tak ogromnej rozdzielczości jest dla mnie i sprawdzi się w codziennych warunkach. I muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony, choć już wiem, że w moim przypadku 31,2 cale to za dużo. Sprzęt ten to to duży ekran, wąskie ramki, metalowy trójnóg i aluminiowa płytka ze wszystkimi złączami, która pozostaje w bezruchu przy obracaniu monitora. Konstrukcja trójnogu wspierającego monitor pozwala na zmianę wysokości o 120 mm — co przyda się przy jego obracaniu do układu pionowego. Zamysł projektantów jest dość oczywisty — mniej, znaczy więcej. I to się sprawdza.

AOC U32U1 podłączyłem do komputera MacBook Pro 13 cali z 2020 r. bez większych problemów, jednym kablem USB-C, co pozwoli zaoszczędzić miejsce na biurku — kabel łączący oba urządzenia dostarcza też prąd do MacBooka, co eliminuje konieczność zajęcia dwóch portów USB-C w komputerze. Monitor jest wykrywany automatycznie i można korzystać z niego w trybie klonowania ekranu lub jako dodatkowego ekranu do pracy na dwóch (i więcej) wyświetlaczach. Domyślna rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli była dla mnie zbyt wysoka i pierwszym krokiem w dostosowaniu go do moich potrzeb było ustawienie skalowania pozwalającą ustawić rozdzielczość 3008 x 1692, która była dla mnie optymalna — głównie dlatego, że monitor dość mocno odstawał od ściany i był zbyt blisko moich oczu.

AOC U32U1. Monitor, który nadaje charakteru każdemu miejscu pracy

Jednak jeśli macie szersze (głębsze) biurka, nie powinno to stanowić większego problemu. Odradzam jednak pracowanie z aplikacjami na pełnym ekranie w pełnej rozdzielczości. Wygodniej jest jednak rozplanowanie ekranu roboczego (Biurka), gdzie na ekranie są widocznych jest kilka okien aplikacji. Tu przydadzą się aplikacje, które pomogą w wygodniejszym zarządzaniu większą ilością aplikacji umieszczonych na ekranie: Magnet, BetterTouchTool, BetterSnapTool oraz wbudowane narzędzia pozwalające na używanie aplikacji w widoku Split View na Macu.

AOC U32U1 od strony technicznej to 31,5-calowy monitor z ekranem IPS z podświetleniem WLED charakteryzujący się m.in. rozdzielczością 3840 x 2160 pikseli z częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz i czasem reakcji wynoszącą 5 ms. Sprzęt posiada HDR certyfikowany Vesa Certified DisplayHDR 600. Szeroka gama barw obejmująca 100% przestrzeni barw Adobe RGB i 98% przestrzeni barw DCI-P3 ma być zachętą dla osób zajmujących się obróbką zdjęć i wideo. Do tego jasność 600 nitów, statyczny kontrast 1300:1, szerokie kąty widzenia 178/17 °, cienkie ramki, regulowana wysokość, obrót, pochylenie, wbudowane głośniki i wyjście słuchawkowe. AOC U32U1 wyposażono w złącze HDMI 1.4, HDMI 2.0, USB-C (DP Alt Mode) oraz DisplayPort 1.4, dodatkowy HUB USB (USB 3.0 USB micro B przesyłania danych, USB 3.2 Gen1 pobieranie + szybkie ładowanie, USB 3.2 Gen1 pobierania danych).

To tyle jeśli chodzi o kwestie techniczne. Sam monitor prezentuje się naprawdę fajnie. Za jego projekt odpowiada Studio F.A. Porsche, które już pracowało z AOC i na swoim koncie ma kilka ciekawych projektów. Rozumiem jednak, że sporych rozmiarów „nogi” mogą skutecznie zniechęcić do jego zakupu — tym bardziej, jeśli nie macie odpowiednio głębokiego biurka, na którym zmieściłby się i nie przytłaczał swoimi rozmiarami. 31,5 cale robi swoje i ekran trzeba oddalić od oczu, by móc z niego wygodnie korzystać. AOC U32U1 daje jednak kilka możliwości ustawienia by znaleźć optymalną dla niego pozycję do pracy.

AOC U32U1. Elegancki i smukły. Monitor 4K zaprojektowany przez Studio F.A. Porsche

Szerokie kąty widzenia, możliwość regulacji wychylenia, pochylenia, wysokości, czy tryb pivot sprawią, że przy dość wąskim i ograniczonym obszarze roboczym można znaleźć dla niego optymalne miejsce. Pivot pozwala na ustawienie monitora w pionie, co może spodobać się osobom, które dużo piszą, korzystają z akruszy kalkulacyjnych, kodują lub pracują w branży DTP. Wygoda edycji tekstu jest dużo lepsza, choć i w tym przypadku trzeba uważać na odległości od oczu.

Zobacz też: Tanie monitory do gier, co warto kupić? Propozycja na każdy budżet

Niestety przez cały czas korzystania z AOC U32U1 nie mogłem poradzić sobie z poprawnym ustawieniem trybu HDR na komputerze Mac. O ile bez większych problemów udało mi się uzyskać rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli z odświeżaniem na poziomie 60 Hz na kablu USB-C w trybie alternatywnego DisplayPort (DP Alt Mode), tak przy tym typie połączenia nie da się aktywować HDR. Szukałem informacji w wielu źródłach, niestety nie udało mi się znaleźć odpowiedzi, dlaczego to nie działa. HDR pojawia się dopiero po podłączeniu monitora do komputera za pomocą tradycyjnego złącza DisplayPort z wykorzystaniem przejściówki na USB-C. Z jednej strony znalazłem informacje, że MacBooki Pro (także te najnowsze) nie wspierają trybu DP Alt Mode, ale z drugiej strony komputer jest zasilany bezpośrednio z monitora, co także ma być zasługą DP Alt Mode (a przynajmniej tak to rozumiem).

AOC U32U1 w starciu z MacBook Pro i kłopotliwy HDR

Być może to kwestia samego MacBooka Pro 13 cali z 2020 r. W sieci nie ma zbyt wielu informacji na temat podłączania do niego monitorów 4K z HDR. Oficjalne specyfikacje mówią o wsparciu obsługi maksymalnie dwóch monitorów zewnętrznych 4K o rozdzielczości 4096 na 2304 piksele przy 60 Hz z możliwością wyświetlania milionów kolorów, wyjściu DisplayPort przez USB‑C i wsparciu dla zgodnych z HDR10 zewnętrznych monitorów z portem DisplayPort na złączu USB-C. Nie da się jednak ukryć, że odtwarzanie treści HDR z komputera Mac do najprzyjemniejszych nie należy. W macOS Catalina nie obejrzycie filmów, czy seriali z Netfliksa na Safari — wsparcie dla HDR pojawi się dopiero w macOS Big Sur. Podobnie jak filmików z YouTube. Niemniej warto wziąć pod uwagę fakt, że podłączając monitor do komputera kablem USB-C możecie uniemożliwić sobie aktywację trybu HDR.

AOC U32U1 jest dostępny w polskich sklepach w cenie ok. 3600 zł.