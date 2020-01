Najważniejsza alternatywa dla Google w UE? DuckDuckGo. A w Polsce?

DuckDuckGo liderem

Zdecydowanym liderem zestawienia jest DuckDuckGo – właściwie w każdym (poza Wielką Brytanią – ale Brytyjczycy wkrótce opuszczą szeregi Unii…) państwie na najwyższym stopniu podium stanął silny w ostatnim czasie konkurent dla Google. Nieźle trzyma się również Info.com – wyszukiwarka znacznie mniej popularna, ale jak widać chętnie wykorzystywana przez użytkowników. Na trzecim miejscu, w różnych krajach wymieniali się: Yandex, Qwant oraz PrivacyWall. Co ciekawe, Yandex jest popularny głównie w tych krajach, w których znajduje się wielu emigrantów z krajów Europy Wschodniej – Rosjan, Ukraińców, Białorusinów.

A jak jest w Polsce? Jako że w naszym kraju całkiem sporo emigrantów to osoby z Ukrainy – na trzecim miejscu musiał znaleźć się rosyjski Yandex. Drugie miejsce należy do Info.com, a pierwsze – do DuckDuckGo. Google nie podzieliło się jednak „udziałem” każdej z tych wyszukiwarek w wyborach użytkowników.

Nie dziwi mnie popularność DuckDuckGo – zastanawia mnie natomiast porażka Binga, który przecież co jakiś czas chwali się pozycją na światowym rynku wyszukiwarek. Pamiętajmy jednak o tym, że Bing jest w miarę silny jedynie w krajach anglosaskich, a w takiej Polsce chociażby jego funkcjonalność jest wręcz śmieszna. Próbowałem kilka razy korzystać z Binga i niczym dobrym się to nie skończyło. To nie ma absolutnie żadnego sensu.