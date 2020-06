Android Auto pokaże zasięg, prędkość i ile mamy paliwa

Jeden z użytkowników serwisu Reddit przyjrzał się dokładniej najnowszej wersji Android Auto – 5.4.5022, która zawiera kilka ciekawych, nowych odniesień w kodzie. Z obserwacji jakie poczynił wynika, że już wkrótce w Android Auto mogą pojawić się informacje pochodzące z komputera pokładowego naszego samochodu. Nie jest to nic nadzwyczajnego, bo większość z nich każdy z nas może uzyskać przy pomocy interfejsu OBD i dedykowanej aplikacji na smartfona. Teraz komunikacja z szyną CAN może być jednak wbudowana w aplikację, a dzięki niej uzyskamy dostęp na ekranie systemu inforozrywki do informacji o zasięgu, prędkości czy ilości paliwa w baku. Nic pewnie nie będzie stało na przeszkodzie aby pojawiły się tam też inne dane, jak chociażby stopień zapchania filtra DPF/GPF.

W nowym APK pojawiają się również odniesienia do systemu płatności Google Pay. Nie jest jasne do czego może on służyć, być może byłaby to integracja płatności np. w aplikacji do opłat za parkingi, jeśli takowe zgodne z Android Auto się pojawią. Całkiem możliwe, że w przyszłości pojawi się również możliwość tworzenia wiadomości z poziomu ekranu dotykowego w samochodzie. W tej chwili asystent Google potrafi nam je odczytać oraz odpowiedzieć przekształcając naszą mowę na tekst, ale nie jest wykluczone, że funkcja ta zostanie rozbudowana.

Wszystkie te zmiany w Android Auto dzieją się niezależnie od tego, co wnoszą same aplikacje. Nadal czekamy np. na szerszą dostępność informacji o ograniczeniach prędkości w aplikacji Mapy na Android Auto czy możliwości zgłaszania utrudnień na drodze. Niestety liczba samych aplikacji zgodny z tym systemem jest raczej stała, jeśli chodzi o nawigację to poza mapami jest jeszcze tylko Waze. Apple Car Play pod tym względem wygląda zdecydowanie lepiej.