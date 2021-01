Android 12 sprawi, że praca na podzielonym ekranie będzie wygodniejsza

Jeżeli ktoś używa smartfona do czegoś więcej niż tylko oglądanie filmów czy przeglądanie social mediów, zapewne nie raz używał trybu podzielonego ekranu. W ten sposób jest bowiem wygodniej korzystać np. z dwóch źródeł, czy też porównywać informację. Jednak do tej pory, żeby uruchomić ten tryb trzeba było się w Androidzie nieco nagimnastykować, jeżeli UI producenta tego w żaden sposób tego nie ułatwiało. W kolejnej wersji systemu Android ma się to jednak zmienić, na co zapewne wiele osób czeka.

Android 12 pozwoli uruchamiać dwie aplikacje jednym kliknięciem

Według danych 9to5Google, twórcy Androida pracują właśnie ulepszoną wersją multitaskingu na podzielonym ekranie. Nie trzeba będzie jak obecnie wybierać każdej aplikacji z osobna i przechodzić do trybu podzielonego ekranu. W Androidzie 12 ma istnieć bowiem funkcja „Apps Pair”.Jest ona podobna do rozwiązania, które mają już u siebie niektórzy producenci UI. Polega ona na tym, że użytkownicy mogą tworzyć pary aplikacji uruchamiane jednym kliknięciem. Taka para od razu będzie się uruchamiać na podzielonym ekranie, znacznie przyspieszając pracę.