Pierwsze obrazki z Androida 12 pokazują nowe oblicze systemu

Patrząc na te obrazki nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że to może być co najwyżej jedna ze skórek dostępna w Androidzie 12, a nie podstawowy wygląd czystego systemu. Ten nie wygląda zbyt… designersko? Ale może to będzie jedna z opcji w najnowszej wersji systemu — większe przywiązanie do dostosowywania motywów bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. I pod tym względem – bardzo fajna prezentacja zmian, które będą możliwe w nadchodzącej wersji systemu. Ale jeżeli o mnie chodzi, to mam cichą nadzieję, że podstawowy wygląd serwowany wszystkim na dzień dobry.