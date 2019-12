Z tego ograniczenia nie zdawaliście sobie sprawy. W Android 11 zniknie

Okazuje się, że Android do wersji 10 (Q) nie pozwala na nagrywanie filmów, które zajmują na dysku wewnętrznym więcej niż 4 GB pamięci. Okazuje się, że mechanizm odpowiedzialny za przygotowywanie plików wideo na dysku urządzenia (MPEG4Writer) znajduje się w Androidzie w wersji 32-bitowej, która ze względu na własne ograniczenia nie pozwala na zapisanie plików większych niż 4 GB. Dzięki zaimplementowaniu 64-bitowego offsetu MPEG4Writer, możliwe będzie nagrywanie znacznie większych plików – to zaś oznacza, że wszyscy ci, którzy próbowali wykorzystać sprzęty z Androidem w roli kamer, będą mogli nagrywać znacznie bardziej obszerne zapisy wideo.

Czytaj więcej: 7 rzeczy, które warto zrobić na telefonie z Androidem

Commit dotyczący limitu pojawił się w projekcie AOSP już jakiś czas temu – natomiast teraz przeprowadzono nad nim prace. W trakcie testów stworzono plik o „wadze” 32 GB za pomocą MediaMuxera – co bardzo istotne, udało się go poprawnie uruchomić zarówno na tym samym urządzeniu, jak i na maszynie stacjonarnej z Linuksem na pokładzie. W kolejnym teście zapisano całą dostępną pamięć telefonu MediaMuxerem oraz MediaRecorderem – jednak nie doprecyzowano, jak dużo tego dysku mieli do dyspozycji testerzy. Najprawdopodobniej było to około 64 – 128 GB (z wyłączeniem miejsca zajętego przez system i wymagane do testów programy).