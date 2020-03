Co gorsza zazwyczaj jest to szkodliwe dla naszego wzroku światło niebieskie, które jest następnie filtrowane i przepuszczane przez ciekłe kryształy aby wreszcie trafić na kolorowe subpiksele, które odpowiadają za generowanie kolorów. Ciekłe kryształy pozwalają na sterowanie polaryzacją światła, które następnie przechodzi przez filtr polaryzacyjny i w ten sposób steruje się jego natężeniem. Później światło wreszcie trafia na filtr kolorów poszczególnych subpikseli i ostatecznie generuje odpowiednią barwę. Jest to zatem dosyć skomplikowany proces, który skutkuje niepożądanymi zjawiskami jak wspomniana już wcześniej „szara” czerń czy większe zużycie energii.

Największą przewagą technologii LCD nad AMOLED jest jej trwałość. Podczas gdy ekrany AMOLED z czasem się zużywają, bo organiczne diody stają się mniej skuteczne, LCD cały czas działa tak samo. Ekrany AMOLED mają też tendencję do wypalania, jeśli przez dłuższy czas wyświetlany jest statyczny obraz, np. interfejsu nawigacji czy YouTube, ślady po tym mogą pozostać widoczne na ekranie przez dłuższy czas. Producenci starają się jednak z tym walczyć i nie jest to nagminny problem, a już na pewno nie jest to cecha dyskwalifikująca dla znacznej większości użytkowników.

PenTile AMOLED: zaczęło się kiepsko, a teraz ma to każdy

Wracając jeszcze do zamierzchłych czasów, ekran Super AMOLED zastosowany w Samsungu Galaxy S miał znacznie więcej wad. Jedną z najważniejszych było zastosowanie matrycy typu PenTile, która miała swoje zalety z punktu widzenia produkcji wyświetlacza, ale dawała też wyraźnie gorszy obraz niż matryce RGB. Na czym polegała technologia PenTile? To układ subpikseli stosowany przez Samsunga, który polega na wykorzystaniu dwukrotnie mniejszej liczby subpikseli niebieskich i czerwonych, niż zielonych. W Galaxy S, który miał niską rozdzielczość (800×480 pikseli przy przekątnej 4 cale, zagęszczenie 233 ppi) dawało to zieloną poświatę oraz wyraźnie widoczny wzór pikseli na ekranie, który mógł przeszkadzać. Między innymi dlatego w Galaxy S2 zdecydowano się na standardową matrycę AMOLED RGB, która te wady wyeliminowała, a nadano jej nazwę Super AMOLED Plus.

Warto jeszcze dodać skąd wziął się dopisek Super, przed AMOLED. Otóż Samsung zaczął tak oznaczać wyświetlacze, które mają zintegrowany digitizer (warstwę wykrywającą dotyk) z ekranem. Wcześniej digitizer był osobnym modułem montowanym niejako na ekranie, dzisiaj to jego integralna część, co ma swoje zalety (więcej światła, bardziej naturalny obraz) oraz wady (uszkodzenie digitizera wiąże się z wymianą całego ekranu).

Matryca PenTile AMOLED

Wracając do technologii PenTile, miała ona jednak sporo zalet, jak np. większa trwałość i jasność wyświetlacza, dlatego Samsung jej nie porzucił i w zasadzie od modelu Galaxy S3, stosuje cały czas. Wraz ze wzrostem zagęszczenia pikseli, problem z wzorem widocznym na obrazie zniknął, bo ludzkie oko nie jest w stanie w większości przypadków wyłapać pojedynczych pikseli przy zagęszczeniu większym niż 300 ppi (pikseli na cal). W Galaxy S3 było to już 306 ppi, więc na granicy widzialności. Później Samsung zmienił jeszcze układ pikseli, w modelu Galaxy S4 zastosował układ Diamond Pixel Pentile, w którym to subpikseli zielonych nadal było dwa razy więcej, ale były mniejsze, a czerwone i niebieskie miały kształt diamentu i były większe. Pozwoliło to na stworzenie ekranu o wyższej rozdzielczości, bez szkody dla jego jakości, a zachowując wszystkie zalety tego układu. Wariacje technologii PenTile stosuje się do dzisiaj w praktycznie wszystkich topowych smartfonach, począwszy od serii Galaxy S, przez iPhone X, OnePlus od wersji 3, czy wszystkich modelach Google Pixel. I nikt raczej nie narzeka na jego jakość, a w zamian może cieszyć się jeszcze lepszą jasnością wyświetlacza, większym kontrastem i lepszą widocznością w słoneczny dzień.

Co może zagrozić ekranom AMOLED?

Czy w dzisiejszych czasach, gdy nawet Apple po tylu latach zdecydowało się na wykorzystanie panelu AMOLED w swoich smartfonach, coś może im zagrozić? W tej chwili nie widać za bardzo konkurencji dla tego rozwiązania, choć kandydatów nie brakuje. W telewizorach coraz większą popularnością cieszą się kropki kwantowe, które znacznie poprawiają reprodukcję kolorów i możliwości ekranów LCD. Technologia ta może też trafić do smartfonów, choć trudno oczekiwać aby pobiła AMOLED, w telewizorach raczej się to nie udało i to ekrany OLED cieszą się lepszą opinią jeśli chodzi o jakość obrazu.