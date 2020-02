Amazon „oficjalnie” ma wejść do Polski jeszcze w 2020. O ekspresowe dostawy zadba… Poczta Polska

Konkurencja ma się czego obawiać?

Allegro jest niekwestionowanym królem jeżeli chodzi o polski e-commerce. I choć serwisy grupy Alibaba rozkochały w sobie Polaków, to prawdopodobnie większości trudno sobie jednak wyobrazić świat bez zakupów na Allegro. Tym bardziej, że serwis regularnie wprowadza usprawnienia mające upodobnić go do… Amazona właśnie — ich Smart nie bez powodu porównywany jest do amazonowego Prime’a (choć w gruncie rzeczy, pod względem jakości dzieli je przepaść). Wszyscy jednak wiedzą, że nie będzie to łatwy pojedynek. Allegro stale przygotowuje się do obrony, inwestując w dalszy rozwój, przedstawiając co rusz to nowe funkcje i… serwując regularne podwyżki, czym regularnie denerwuje tamtejszych sprzedawców.

Czy Amazonowi uda się zdobycie szturmem polskiego rynku? Szanse są duże — jak pokazały zakupy na Aliexpress, wielu wystarczą najniższe ceny i wysokiej jakości obsługa klienta. Oba te elementy regularnie wymieniane są przy atutach Amazonu, więc o nie raczej byłbym spokojny — a kiedy dodamy do nich ekspresowe wysyłki (wciąż jestem pełen podziwu tych zakupów, które zamówione kilka godzin wcześniej już czekają na odbiór w wybranym punkcie), sprawy dla serwisów należących do Alibaby i samego Allegro mogą zacząć się nieco komplikować. To może być niezła próba dla dotychczasowych liderów naszego rynku… ale póki co to wciąż próba cierpliwości dla wszystkich wypatrujących wygodniejszych zakupów na Amazonie w Polsce. Bo trzeba pamiętać, że to wciąż nieoficjalne informacje.