Czas już na to, czego nie lubicie najbardziej – podwyżki prowizji. Pierwszymi kategoriami, objętymi podwyżkami są – Obuwie w dziale Sport i turystyka oraz Obuwie sportowe Damskie i Męskie. Do tej pory obowiązywała w nich prowizja 10%, po nowemu będzie to 12% dla przedmiotów o wartości do 100 zł, powyżej tej kwoty zapłacicie 6% prowizji za nadwyżkę 12 zł prowizji.

Nieco mniejsza podwyżka jest w kategorii Obuwie w dziale Dziecko – z 10% na 11%.

Kolejne kategorie, w których dotychczas obowiązywała prowizja 9% lub 10%:

Dom i Ogród – Narzędzia – Odzież ochronna i robocza – Obuwie

Motoryzacja – Narzędzia i sprzęt warsztatowy – Odzież i obuwie robocze – Obuwie

Firma – Przemysł – Odzież robocza i BHP – Odzież – Obuwie

Moda – Odzież, Obuwie, Dodatki – Obuwie

Moda – Odzież, Obuwie, Dodatki – Ślub i wesele – Obuwie ślubne

Zdrowie – Erotyka – Obuwie erotyczne

Zdrowie – Wyposażenie szpitali i gabinetów – Odzież i obuwie medyczne – Obuwie medyczne

Po nowemu będzie to prowizja w wysokości 12% przy wartości produktów do 100 zł, oraz 8% prowizji od nadwyżki powyżej tej kwoty+12 zł.

Podwyżki nie ominęły też jednej z najpopularniejszych kategorii, a mianowicie Motoryzacji, gdzie w całym dziale podwyższono maksymalną wysokość prowizji z 50 zł do 70 zł (bez kategorii Pozostałe, w której wprowadzona będzie prowizja 10% bez kwoty maksymalnej 50 zł).

Obecnie w kategorii Akcesoria samochodowe z wyjątkiem Elektronika samochodowa; Dywaniki; Pióra wycieraczek; Pokrowce; Żarówki, prowizja wynosi 8% i nie więcej niż 50 zł, podwyższona zostanie do 9% i nie więcej niż 70 zł.

Podobne zmiany dotkną kategorie Części samochodowe; Części do maszyn; Części do innych pojazdów; Części motocyklowe – z obecnych 8% i nie więcej niż 50 zł do 9% prowizji przy przedmiotach o wartości do 50 zł, a powyżej tej kwoty odprowadzana będzie prowizja 8%+4,50 zł, ale nie więcej niż 70 zł.

Źródło: Allegro.