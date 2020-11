Wszystko przez zakończenie współpracy Alior Banku i T-Mobile, o czym informowaliśmy Was na początku września. Z tego względu marka T-Mobile Usługi Bankowe znika z rynku 29 listopada 2020 roku, a jej klienci zostaną przeniesieni do systemów bankowych Alior Banku.

Wyłączenie bankowości internetowej i mobilnej

Wprawdzie Alior Bank informuje, że przeniesienie to wymaga całkowitego wyłączenia systemów bankowości internetowej i mobilnej obu banków tylko w niedzielę, a dokładniej od soboty 28.11.2020 r. o godz. 23:00 do niedzieli 29.11.2020 r. do godz. 19:00., ale jak wiemy, takie przerwy potrafią przeciągnąć się i do poniedziałku. Warto więc zadbać o to aby do jutra wykonać wszystkie ważne przelewy.