Logowanie się do aplikacji i witryn przy pomocy konta Facebooka to była opcja, z której korzystałem dla wygody i aby nie bawić się w rejestrację via e-mail. Robiłem to sporadycznie, raz na tydzień czy na dwa tygodnie, ale na różnych witrynach i aplikacjach. Więc w danym momencie nie miałem świadomości jak duża jest tego skala. Dopiero w ujęciu całościowym po tych wielu latach i przy zebraniu tych wszystkich aktywności w jednym miejscu, możemy ocenić jak wiele informacji o nas krąży po sieci.

Aktualnie 694 aplikacji i witryn udostępnia moją aktywność w sieci Facebookowi i to niemal w czasie rzeczywistym. Widzicie tu pozycje banku PKO, na którego stronę wchodziłem wczoraj, by sprawdzić nową ofertę na nowe Konto za Zero. Teraz więc, jeśli jakiś bank wykupi reklamę na Facebooku, będzie mi się wyświetlała na moim profilu, z uwagi na duże prawdopodobieństwo, że aktualnie szukam właśnie nowej oferty na założenia konta bankowego. To jest główny cel zbierania tych danych, przynajmniej ten, o którym jasno informuje Facebook:

Aktywność poza Facebookiem to podsumowanie aktywności, którą firmy i organizacje udostępniają nam na temat Twoich interakcji, takich jak wizyty w ich aplikacjach i witrynach. Do udostępniania nam tych informacji używają naszych narzędzi biznesowych, takich jak Logowanie przez Facebooka czy piksel Facebooka.

Wykorzystujemy Twoją aktywność poza Facebookiem oraz aktywność na Facebooku, aby:

Wyświetlać Ci bardziej dopasowane reklamy. Możesz dostosować ustawienia dotyczące reklam w Preferencjach reklamowych.

Polecać grupy, wydarzenia i przedmioty w Marketplace, które mogą Cię zainteresować.

Pomagać Ci odkrywać nowe firmy i marki.

Pomagać firmom i organizacjom mierzyć skuteczność ich witryn, aplikacji i reklam oraz sprawdzać, czy docierają do właściwych osób.

Identyfikować podejrzaną aktywność, aby zapewnić bezpieczeństwo na Facebooku.

Co możemy z tym zrobić? Przede wszystkim możemy usunąć historię naszej aktywności, co jednak niewiele dla nas zmieni, gdyż nadal będziemy widzieć tę samą liczbę reklam z uwagi na to, że masz profil reklamowy jest już gotowy na podstawie dotychczasowych działań i będzie nadal używany do wyświetlania dopasowanych do niego reklam. Jednak po usunięciu tej historii, automatycznie zostaniemy wylogowani z tych wszystkich aplikacji i witryn, po czym dopiero ponowne zalogowanie się Facebookiem do nich, na nowo uruchomi tę machinę.

By tego uniknąć możemy zablokować na przyszłość taką aktywność poza Facebookiem. To zablokuje możliwość logowania się naszym kontem na Facebooku do innych stron czy aplikacji. Niestety nadal firmy te będą przesyłały informacje o naszej aktywności na ich stronach, ale te nie będą już powiązane z naszym kontem Facebooka:

Nadal będziemy otrzymywać aktywność z odwiedzanych przez Ciebie firm i organizacji. Taka aktywność może być używana do wykonywania pomiarów i ulepszania naszych systemów reklamowych, ale będzie ona odłączona od Twojego konta.

Gdzie znaleźć te wszystkie opcje? Aktywność poza Facebookiem dostępna jest w ustawieniach naszego konta pod zakładką – Twoje informacje na Facebooku. Tutaj możecie przeglądać swoją aktywność, usuwać, pobrać na dysk, a także zablokować i odłączyć ją od swojego konta.