Airbnb zmienia zasady, bo dzieciaki wynajmowały za dużo domów na imprezy

Airbnb to startup z którym jest mi bardzo po drodze. Wiem że nie jest najlepszym z punktu widzenia turystyki, ale żaden, nawet pięciogwiazdkowy, hotel nie zapewnił mi takich wspomnień, jak poznawanie lokalnych gospodarzy. Podróżując solo — zawsze wybieram opcję wynajmu pokoju, a skoro już śpię u kogoś w domu / mieszkaniu, to właściwie zawsze pojawia się okazja zapoznać, pogadać, wymienić opinie, a przy tym to dla mnie szansa by dowiedzieć się czegoś o okolicy i tamtej części świata. Przy podróżach w większej ekipie, bardzo cenię sobie krótkoterminowy wynajem mieszkań bez zbędnej papierkologii i z dostępem do kuchni. Dla osób które lubią gotować i próbować nowych rzeczy to opcja na wagę złota, której próżno szukać w hotelach. Ale jak wiadomo — Airbnb ma też sporo swoich ciemnych stron. Pandemia koronawirusa dość mocno dała się we znaki wszystkim właścicielom kilkudziesięciu mieszkań, które dotychczas spłacały się same dzięki wynajmowi w usłudze. Ale częścią problemu o której mówi się zdecydowanie zbyt rzadko jest sposób, w jakie te lokale są użytkowane przez wynajmujących. Głośne imprezy do białego rana to dla niektórych standard. Ale nareszcie coś w tej sprawie się rusza — i Airbnb wprowadza ograniczenia, ale… jeszcze nie tutaj.