ADATA SX8200 Pro 1 TB – operacje na plikach

Jak już wspominałem, ADATA SX8200 Pro ma sporo pamięci cache SLC, która przy pustym dysku zapewnia najwyższą wydajność przez pierwsze nawet ponad 100 GB. Gdy cały cache SLC zostanie wykorzystany to prędkość zapisu danych wyraźnie spada, do wartości około 1000 MB/s. Z taką prędkością dysk jest mniej więcej w stanie zapisywać dane w kościach TLC. Gdy jednak wypełnimy nasz nośnik danymi i niejako wymusimy zmniejszenie pamięci cache SLC, wydajność spada znacznie szybciej. To całkiem inne podejście niż np. u WD, gdzie cache SLC to stałe 12 GB, praktycznie niezależnie od zapełnienia dysku.

Kopiowanie dużych plików (2 pliki, 10 GB):

Zapis:

ADATA SX8200 Pro (0% zapełnienia): 2234 MB/s

ADATA SX8200 Pro (80% zapełnienia): 1127 MB/s

WD Black SN750 z radiatorem: 1684 MB/s

Odczyt:

ADATA SX8200 Pro (0% zapełnienia): 2315 MB/s

ADATA SX8200 Pro (80% zapełnienia): 2256 MB/s

WD Black SN750 z radiatorem: 1936 MB/s

W przypadku mniejszych plików wydajność oczywiście spada,

Kopiowanie małych plików (5050 plików, 8 GB):

Zapis:

ADATA SX8200 Pro (0% zapełnienia): 1256 MB/s

ADATA SX8200 Pro (80% zapełnienia): 743 MB/s

WD Black SN750 z radiatorem: 1558 MB/s

Odczyt:

ADATA SX8200 Pro (0% zapełnienia): 1058 MB/s

ADATA SX8200 Pro (80% zapełnienia): 989 MB/s

WD Black SN750 z radiatorem: 1003 MB/s

ADATA SX8200 Pro 1 TB – kopiowanie dużych ilości danych

Na koniec jeszcze jedna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę. Kopiowanie dużych ilości danych w obrębie dysku nie tylko bardzo szybko nagrzewa kontroler, ale wpływa też na wielkość pamięci cach SLC i odbija się na wydajności zapisu. Poniżej prezentuje skrajny przypadek, gdy wypełnienie dysku przekracza już 50%, a temperatura 70 stopni Celsjusza. Jak widzicie wydajność spadła do nieco ponad 500 MB/s, co jest wartością godną dysków SATA, a nie NVMe. Dołożenie wentylatora i utrzymywanie temperatury kontroler poniżej 50 stopni Celsjusza poprawia ten wynik o 50%, zapis rośnie do około 750 MB/s. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że w przypadku SX8200 Pro warto zadbać o dobre warunki jego pracy.