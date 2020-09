Activision uwarzyło najlepszą grę w swojej karierze. Sami są chyba zdziwieni tym sukcesem

Warzone rozwija się coraz mocniej

No i teraz wisienka na torcie. Wszystko wskazuje na to, że Warzone pojawi się również na smartfonach z Androidem i iOS. Skąd ten pomysł? Bo pojawiły się oferty pracy do ich działu mobile. Co więcej, nie kryją się z tym za bardzo. W ogłoszeniu wyraźnie widnieje Call of Duty jako platforma w ramach której toczyć się będą prace oraz wprost mówią o tym, że jednym z głównych zajęć będzie przenoszenie elementów Warzone na urządzenia mobilne. Czy potrzebujemy czegoś więcej?

Zastanawiam się co z tego wyjdzie. Grałem w Call of Duty: Mobile i muszę przyznać, że to świetna i naprawdę wciągająca gra mobilna. Jest dostosowana zarówno do osób dla których to pierwszy kontakt z tego typu produkcją, jak i dla tych, którzy są absolutnymi wymiataczami

Warzone i mobile a cross-platform?

To jest dla mnie pytanie numer jeden. Fortnite ma pełen cross-platform. Wszyscy grają ze wszystkimi. Warzone pozwala na grę między osobami wyposażonymi w stare dobre blaszaki, a konsolowcami. Czy do tego kociołka dorzucą smartfonowych gamerów? To by było ciekawe, ale osobiście podchodzę do tego dość sceptycznie.

Jak mówiłem, Call of Duty Mobile to świetny port, ale przy zaimplementowanej tam mechanice i interfejsie nie miałbym szans z absolutnie nikim kto grałby na PC. Z drugiej strony w przypadku Fortnite jakoś to działa i z tego co sprawdzałem ma to sens.

Co myślicie o tego typu pomysłach? Chwytliwa gra z PC/konsoli portowana na smartfony. Realna wartość czy odcinanie kuponów?