Acer pokazał nowe laptopy, w tym bestię dla najbardziej wymagających graczy

Acer TravelMate P6

A co z laptopami dla biznesu? O tym Acer także pomyślał, Aktualizując swoją serię TravelMate. Mamy tu dwa laptopy z serii P6, których głównym wyróżnikiem jest dodatkowy nacisk położony na zabezpieczenia. Dzięki specjalnym funkcjom możemy tutaj ustawić ekran w taki sposób, że będzie miał on bardzo niewielkie kąty widzenia, przez co nikt. np. w pociągu, nie podejrzy co robimy. Drugą funkcję jest projektor podczerwieni wbudowany w kamerkę, dzięki czemu wykrywanie twarzy jest dużo trafniejsze i bezpieczeniejsze, a laptop może sam się zablokować, jeżeli tylko od niego odejdziemy. Oprócz tego komputery obsługują m.in. karty SIM i e-SIM i posiadają moduł pozwalający im łączyć się z siecią 5G. To, co rozróżnia dwa warianty P6 obecność ekranu dotykowego. Jeżeli ktoś preferuje, może kupić TravelMate’a, którego matryca obraca się o 360 stopni, czyniąc z niego tablet. Ta wersja ma także wbudowany rysik.