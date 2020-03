Akcja Ekstraklasy #ZostanWDomu z FIFA20 organizowana jest od wtorku 23 marca na platformach PS4 i Xbox One. Przez te kilka dni do piątku, kiedy to odbył się pierwszy turniej zapisało się 7 tysięcy graczy. Tylko na ten piątkowy turniej zapisało się rekordowe w liczbie pojedynczego turnieju 3,1 tysiąca osób. Wprawdzie promowały je wszystkie kluby Ekstraklasy wraz ze swoimi piłkarzami, ale i tak liczby te robią wrażenie.

W turniejach brali udział również piłkarze Ekstraklasy, m.in. Sebastian Bergier ze Śląska (zaszedł najdalej w rywalizacji, odpadł w 1/16 finału), Maciej Rosołek z Legii, Bartosz Rymaniak z Piasta, Karol Fila z Lechii, Michał Nalepa z Arki, Zvonimir Kozulj z Pogoni, Jakub Rzeźniczak z Wisły Płock czy Zoran Arsenić z Jagiellonii.

#ZostanWDomu z #FIFA20 #ZostanWDomu z #FIFA20 – niedzielne popołudnie z kolejnym spotkaniem! Tym razem w akcji Legia Warszawa. Opublikowany przez PKO Ekstraklasa Niedziela, 29 marca 2020

Same turniejowe mecze wzbudziły zainteresowanie również kibiców, transmisje udostępniane w serwisach społecznościowych Ekstraklasy, Canal+ Sport oraz ESL Polska obejrzało łącznie ponad 200 tysięcy osób.

Jak na turniej przystało, rywalizacja w początkowej fazie odbywała się w systemie turniejowym, czyli do pierwszego zwycięstwa, a do dwóch zwycięstw od ćwierćfinałów. Wspominałem na początku, że turnieje odbywały się platformach PS4 i Xbox One, tak więc z 3 turniejów wyłoniono 6 zwycięzców, po trzech na każdą platformę.

Lista zwycięzców:

Xbox One:

Piątek:

1. FuRMaN

2. Riptorek

3. natsu

Sobota:

1. Riptorek

2. FuRMaN

3. koniu_94

Niedziela:

1. natsu

2. FuRMaN

3. ksioner

PS4:

Piątek:

1. Zalewskyy

2. Tomek601

3. Dovsea

Sobota:

1. DawidPLx999

2. mrn

3. F10_ADK

Niedziela:

1. Pontonix300

2. mrn

3. Zalewskyy

W najbliższych dniach będzie możliwość dołączenia do turniejów nie tylko FIFA, ale i Brawl Stars, CS:GO oraz League of Legends w ramach Grarantanna Cup. Szczegóły tych turniejów i zapisy dostępne są na stronach ESL Play.

Źródło: Ekstraklasa.org