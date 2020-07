W Plusie skorzystamy z 5G we wszystkich planach abonamentowych, zarówno w ofercie głosowej, jak i w ofercie na internet mobilnych. Wprawdzie z ograniczeniem czasowym do 11 sierpnia, ale jeśli do tego dnia podpiszemy umowę na wybrany abonament, z 5G będziemy mogli korzystać przez cały okres obowiązywania umowy bez dodatkowych opłat. Prawdopodobnie po 18 sierpnia pojawią się więc nowe oferty na 5G i droższe.

5G w T-Mobile – mapa zasięgu, urządzenia i abonamenty

T-Mobile nie zaktualizował jeszcze swojej mapy zasięgu o 5G, ale w kilku lokalizacjach możecie sprawdzić ten zasięg pod tym linkiem.