4 lata oszustw i ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz trafi do więzienia

Funkcjonariusze z Wydziału CBZC w Kielcach aresztowali 29-letniego mężczyznę, który był poszukiwany przez 27 jednostek Policji w całym kraju. Jest on podejrzany o dokonywanie oszustw online i postawiono mu 64 zarzuty z tym związane.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które powstało stosunkowo niedawno, ma na swoim koncie kilka sukcesów, o których warto pisać. Jednostka, której powstanie zapowiedziano w lipcu 2021 r., działa od początku 2022 r. i współpracuje z międzynarodowymi organami. Udało jej się m.in. rozbić grupę oferującą usługi do przeprowadzania ataków DDoS, czy grupę oferującą dostęp do usług hostingowych, z których chętnie korzystali cyberprzestępcy. Teraz CBZC chwali się kolejnymi wynikami. Policjanci z Wydziału CBZC w Kielcach działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach, schwytali poszukiwanego za prowadzenie licznych oszustw internetowych mężczyznę. Jego działania obejmowały m.in. umieszczanie fałszywych postów w mediach społecznościowych, które miały namawiać użytkowników do kliknięcia w link i ujawnienia poufnych danych. W ten sposób zdobywał kontrolę nad kontami użytkowników, a następnie wysyłał prośby o przekazywanie kodów szybkich płatności.

4 lata ukrywania i ponad 60 zarzutów. Oszust działający może liczyć na sporą karę

Źródło: Depositphotos

Mężczyzna działał od 2019 roku i ukrywał się przed organami ścigania przez 4 lata, posługując się sfałszowanymi dokumentami. W trakcie zatrzymania skonfiskowano jego sprzęt komputerowy i różne nośniki, które będą poddane analizie przez biegłych ekspertów. Podejrzany stanął przed Prokuraturą Okręgową w Kielcach, gdzie postawiono mu 64 zarzuty związane z oszustwami komputerowymi. Mowa tu między innymi o wyłudzanie kodów szybkich płatności, próby oszustw oraz fałszowanie dokumentów w celu zaciągania kredytów. Sąd Rejonowy w Kielcach podtrzymał decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu, które zostało wcześniej zarządzone na 3 miesiące w celu wykonania listu gończego. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości informuje, że wciąż trwa zbieranie materiału dowodowego w celu wyjaśnienia szczegółów związanych z przestępczymi działaniami podejrzanego. Jeśli zostanie uznany za winnego, może mu grozić kara pozbawienia wolności do 8 lat.