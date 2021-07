4 funkcje za które gracze bardzo polubią Windows 11

Windows 11 zbliża się do nas wielkimi krokami i z każdą aktualizacją wiemy coraz więcej o tym, jak system będzie wyglądał i jak będzie sobie radził z niektórymi zadaniami. Oczywiście, nie wszystko jest jeszcze gotowe, więc na finalne rezultaty poczekamy zapewne do jesieni, ale na konferencji, na której zapowiedziano ten system, Microsoft złożył jednak kilka bardzo ważnych obietnic, które zdecydowanie mogą przypaść do gustu graczom. Windows 11 ma być systemem bardziej zorientowanym na gry niż dziesiątka, a to głównie przez nowe funkcje, które w tym celu zostają zaimplementowane do oprogramowania. O czym mowa?

Po pierwsze – auto HDR

HDR w grach to technologia relatywnie nowa i jeżeli mówimy o grach, zalewie ułamek z tych dostępnych na rynku został przygotowany z myślą o wysokiej rozpiętości tonalnej. Oczywiście – mówimy tu o tej świeższej części produkcji. Co natomiast z klasykami? Cóż, te w przypadku komputerów do tej pory były wyświetlane tak jak zwykle. Tutaj zdecydowanie lepiej radzą sobie konsole nowej generacji – Xbox Series X/S – które posiadają specjalny tryb, który jest w stanie przekonwertować gry z SDR na HDR, dzięki czemu starsze tytuły wyglądają lepiej. Teraz ta funkcja zmierza także do Windowsa 11, dzięki czemu posiadacze lepszych monitorów bądź osoby, które podłączają komputer do telewizora zauważą znaczną różnicę, jeżeli chodzi o wygląd niektórych tytułów. Oczywiście – na plus.