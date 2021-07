10 gier, na które czekamy w Antywebie

Postanowiłem zebrać po kilka najbardziej wyczekiwanych gier od całej redakcji Antyweba i przygotować zestawienie najbardziej wyczekiwanych przez nas produkcji. Rozbieżność w gatunkach jest dość duża, tak samo jak i różne zainteresowania czy charaktery ludzi w redakcji – tym razem nikt więc nie powie, że jestem monotematyczny.

Nier Reincarnation

Nier Automata był fantastyczną grą i jeśli nigdy jej nie sprawdziliście, to koniecznie naprawcie ten błąd. Mam czasem wrażenie, że Kamil Świtalski uważa ją za najlepszą produkcję minionej generacji konsol. I jeśli tylko nowa odsłona serii będzie przynajmniej tak dobra, przemyślana i wciągająca jak Automata, to też nie mogę się jej doczekać. Tylko czy twórcom uda się ponownie zrobić takie dzieło?

New World

Grzesiek Marczak grał w betę i jest pełen nadziei. New World to MMORPG tworzone przez Amazon Game Studios. Ogromny otwarty świat ma być stylizowany klimatem na XVII wieczne kolonie w Ameryce i biorąc pod uwagę jak wyglądają produkcje z tego gatunku, można spodziewać się ogromnej produkcji. O ile oczywiście jej rozmach nie przerośnie studia, bo tak naprawdę wszystko może pójść źle. Ale jeśli pójdzie dobrze, to jest cień szansy na najlepszy MMORPG dostępny na rynku. Jak myślicie?

Final Fantasy XVI

Serii Final Fantasy nie trzeba nikomu przedstawiać. Japończycy od lat raczą nas pięknymi, wciągającymi przygodami i choć co jakiś czas zmieniają zasady mechaniki, to prawie każda odsłona ma w sobie coś magicznego, co przyciąga do ekranu na dziesiątki godzin. Final Fantasy XVI zapowiada się świetnie i wygląda obłędnie. Bardzo dobrze wspominam piętnastkę, więc jesteśmy wszyscy pełni nadziei, że i kolejna odsłona będzie hitem. Tylko będę się chyba musiał bić z Kamilem Świtalskim o kopię recenzencką.

STALKER 2: Heart of Chernobyl

Niesamowicie mnie intryguje to, jak “nowe” GSC Game World poradzi sobie z drugą odsłoną. Czy zostanie zachowany klimat i czy gameplay będzie na tyle miodny, że zwyczajnie będzie się dobrze grało. Oby to udźwignęli, bo niesamowicie mocno czekam na tę grę.

– napisał Kuba Szczęsny

Nie da się ukryć, że pierwszy Stalker zachwycał klimatem, tylko czy nowa odsłona odnajdzie się w dzisiejszych czasach? Oby tak

Wiedźmin 4

Kamil Pieczonka twierdzi, że nowy Wiedźmin na pewno powstaje. I ja się z nim zgadzam, naprawdę trudno mi uwierzyć, że CD Projekt RED porzucił na zawsze kurę znoszącą złote jaja. Szczególnie w obliczu ogromnych problemów Cyberpunk 2077, który miał przecież zastąpić graczom tamto uniwersum.

Kerbal Space Program 2

Pierwsza część była świetna, o ile oczywiście ktoś interesuje się rakietami i podbojem kosmosu. Dwójka ma być dużo bardziej rozbudowana, co oczywiście nie sprawi, że będzie to tytuł walczący z największymi produkcjami na rynku, ale jego siłą jest mniejsza, ale mocno zaangażowana grupa fanów tego typu produkcji. Chociaż patrząc na wyświetlenia pod zwiastunem, nie jest to mała grupa.

Project 8

To nie tytuł, a kodowa nazwa, którą posługuje się 11bit Studios w kontekście swojej największej gry nad jaką dotychczas pracowali. Niewiele jeszcze o niej wiadomo, ale zapowiedź może pojawić się już w sierpniu. Wiele wskazuje na to, że po sukcesie This War of Mine i Frostpunka, Projekt 8 może być kolejnym kamieniem milowym w rozwoju tego studia, który otrze się już o gatunek gry AAA. Oczekiwania są całkiem spore, podobnie jak budżet oraz liczba osób, która nad tym projektem pracuje, dlatego jestem dobrej myśli. Powinienem też pewnie dodać, że swoją wiarę w ten projekt podparłem czynami, zostając akcjonariuszem 11bit Studios :-).

– napisał Kamil Pieczonka

Polska firma nie robi słabych gier. Kropka.

GTA 6

Czy jest ktoś kto nie czeka na GTA 6? Problem w tym, że Rockstar tak bardzo skupił się na GTA Online i ciągłym wydawaniu piątki na różne platformy, że istnieje szansa na to, iż w ogóle nie tworzy nowej odsłony. No bo skoro zarabia na starej – i to nie mało – czemu miałby marnować czas i pieniądze na kolejny wielki projekt, który może nie spełnić oczekiwań gracyz?

God of War Ragnarok

Ostatni God of War na PS4 był rewelacyjny. I kolejna odsłona mogłaby być nawet fabularnym dodatkiem bez większych zmian – zagrywałbym się w niego długimi godzinami. Ale to jednocześnie tak duża seria, że kolejna odsłona musi być większa i lepsza od poprzedniej. Czy może się nie udać? Moim zdaniem nie ma na to szans.

Forza Horizon 5

Dla tej gry ludzie kupią nowego Xboksa i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Podseria Horizon wyrosła na jedną z najlepszych propozycji od Microsoftu i bardzo chętnie porzucę FH4 na rzecz nowej odsłony. Szczególnie, że ta gra na pewno pokaże moc nowego Xboksa.

A jak wygląda lista 10 gier, na które Wy najbardziej czekacie?