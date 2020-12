Zoom chce konkurować z największymi. Oprócz wideorozmów ma zaoferować też pocztę i kalendarz

Jeżeli miałbym wskazać największych wygranych 2020, to poza producentami środków odkażających i maseczek na szczycie znalazłyby się komunikatory. Microsoft Teams i Zoomowi nawet nie śniło się o wzrostach które zaliczyły dzięki konieczności konieczności przystosowania się tysięcy użytkowników do pracy i nauki zdalnej. Zoom zaliczył 500% wzrost użytkowników, po drodze miał odrobinę perturbacji: zarówno w kwestii ochrony prywatności darmowych użytkowników jak i serwerów, które najzwyczajniej w świecie nie wydalały. Ale kiedy udało się zażegnać wszelkie kryzysy — firma postawiła na dalszy rozwój. I kolejnym etapem, według The Information, miałoby rozszerzenie portfolio usług o pocztę i kalendarz.