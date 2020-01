Dobre zombie to martwe zombie. Grałem w Zombie Army 4: Dead War

Grałem też w tryb hordy, który też nie jest niczym nowym, ale pamiętam że bawiłem się przy nim lepiej. Choć i tu denerwowały dziwnie rozkładane skrzynki z amunicjami – bo sam pomysł jest standardowy. Zombiaki atakują falami, graczom odblokowują się kolejne rejony mapy i tak to strzelanie mija.

Z tego co widzę po sklepowych ofertach, Zombie Army 4: Dead War jest wyceniane taniej niż standardowe gry. I to bardzo dobre podejście, bo tytuł nie ma szans konkurować z topowymi strzelankami, nawet w tym trochę ogórkowym okresie. Niestety bardzo często czuć, że to shooter klasy B, pozbawiony szlifu, wypuszczany by trzymać jakiś ciąg wydawniczy. Czy mógł być gorszy? Na pewno. Czy mógł być lepszy? Tak, tylko myślę, że w temacie wieloosobowych strzelanek z zombiakami leciwe już Left for Dead odkryło wszystkie karty. Po tym, co widziałem raczej nie namawiam do polowania na ten tytuł na premierę. Ale później w jakiejś fajnej promocji, Game Passie czy innym PS Plusie, warto dać mu szansę, bo w czteroosobowej, zgranej ekipie znajomych to może (choć nie musi) być fajny pomysł na spędzenie wolnego wieczoru.