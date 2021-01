AMD Zen 3 nie dla wszystkich…

Nowa generacja mobilnych procesorów AMD Ryzen będzie należała do serii 5000, ale nie wszystkie nowe procesory będą bazowały na nowej architekturze rdzenia – Zen 3. Część procesorów przeznaczonych dla ultracienkich notebooków, gdzie TDP ograniczone jest do 15 W, nadal będzie korzystać z architektury Zen 2, tak jak w serii 4000. Warto wziąć to pod uwagę podczas zakupu notebooka w przyszłości, bo różnica w wydajności i czasie pracy na baterii pomiędzy tymi procesorami może być zauważalna.