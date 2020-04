Czasem zastanawiam się kiedy ulega zatarciu granica między rzeczywistością, a grą wideo. Bo rozumiem żeby być zazdrosnym o czas spędzony przez partnera w grze, ale nie o odwiedziny na wirtualnej wyspie.

Flirtować można wszędzie i to jest fakt. Znałem kiedyś parę, która poznała się na LinkedIN, inną która spędzała wspólnie czas w World of Warcraft. Są jednak w świecie gier pewne absurdy, których nigdy nie zrozumiem i kiedy czytam o tego typu „krzywych akcjach”, to zastanawia mnie, czy niektórzy ludzie nie powinni zadać sobie zasadniczego pytania – „czy ja aby nie mam poważniejszych problemów w życiu i związku?”

Bohaterem jest tu nie jakaś wyuzdana gra dla miłośników fetyszy, ale Animal Crossing przeznaczone dla graczy od lat trzech. No i w tej grze dla dzieci od lat trzech pewna 21-letnia dziewczyna odwiedziła wyspę pewnego 25-letniego znajomego. Kiedy sprawdzała jego sklep dowiedziała się, że powinna zmienić swój wirtualny strój. Dlaczego? Otóż partnerka właściciela wyspy zrobiła mu o te wirtualne odwiedziny i równie wirtualny strój awanturę mówiąc, że jak może być odwiedzany przez osobę tak skąpo ubraną, do tego z króliczymi uszkami na głowie.