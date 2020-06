Zakaz patrzenia w smartfon gdy idziemy: brzmi radykalnie, ale trochę sensu ma

Myślę że w 2020 roku trudno nawet o krótki spacer, by nie minąć pieszych wpatrzonych w smartfony. To taka choroba XXI wieku — wszyscy coś sprawdzamy, z kimś dyskutujemy, coś czytamy. Owszem — sam staram się wykorzystywać ten czas na nadrabianie podcastów, ale od kiedy na nowo wciągnąłem się w Pokemon Go, mimo wszystko jestem jedną z osób gapiącą się na ulicy w smartfon. O ile jeszcze w osiedlowych uliczkach takie przechadzki to pół biedy, o tyle w tłumie, na ruchliwych ulicach, sprawy zaczynają się komplikować. Kto widział tłumy wgapionych w smartfony Japończyków w godzinach szczytu przy Shibuyi ten wie o czym mówię, chociaż i tak mam wrażenie, że akurat oni mają pewien instynkt samozachowawczy — i gdzie indziej analogiczny widok mógłby skończyć się wieloma podeptanymi ludźmi i siniakami. Mimo wszystko rada miasta japońskiego miasta Yamato z prefektury Kanagawa postanowili uczynić spacer wgapionym w smartfon nielegalnym.