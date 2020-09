Technologia sztucznej inteligencji jest obecnie w takiej szarej strefie, w której z jednej strony pokazuje swoje niesamowite zalety (samoprowadzące się samochody, Nvidia AI upsampling) a drugiej – potrafi się spektakularnie wyłożyć na nawet najprostszych zadaniach. Nie wiem, z czego to wynika. Mogę jedynie podejrzewać, że takie rezultaty pokazują, iż AI, pomimo, że potrafi dać bardzo dobre efekty, nie jest remedium na wszystko i nie nadaje się do zastosowania w każdych warunkach. A niestety, wydaje się, że współcześnie próbuje się sztuczną inteligencje wepchnąć do każdego zakamarka naszego życia. Jedyne, co się tym osiąga, to zauważalna, rosnąca niechęć ludzi do AI i brak wiary w to, że potrafi ona zrobić cokolwiek użytecznego. Przykład? Weźmy dowolny budżetowy telefon, którego twórca zachwala, że aparat jest wspierany przez sztuczną inteligencje i zobaczmy, co ona potrafi tam zrobić. Efekty raczej nie powalą na kolana, a to przecież jest to miejsce w którym ludzie najczęściej mają do czynienia z AI. A, no i jest jeszcze YouTube…

YouTube nie uczy się na własnych błędach. Usuwa AI, żeby wepchnąć ją w inne miejsce

Algorytmy na YouTube stały się już synonimem złego działania. Brak powiadomień o nowych filmach dla subskrybentów, samoistnie usuwanie subskrypcji, demonetyzowanie filmów „za nic” czy nawet blokowanie całych kanałów bez powodów. Facebook próbował naprawić sytuację za pomocą AI, jednak z marnym skutkiem. Sztuczna inteligencja okazała się bowiem niewystarczająco kompetentna do tego, by rozpoznać treści, usuwać filmy naruszające regulamin i nie ingerować w te, które tego regulaminu nie naruszają. YouTube musiał przyznać się do porażki i przywrócić moderację wykonywaną przez ludzi. Nie wydaje się jednak zrażony tym faktem, ponieważ już niedługo YouTube spróbuje sił z AI w innym obszarze. Będzie ono automatycznie dopasowywać restrykcje wiekowe na podstawie przesłanego przez twórców materiału.