Jak właśnie sprawdziłem, ostatni monitor kupiłem 8 lat temu, jest to Dell U2412 w formacie 16:10 i rozdzielczości 1920×1200 pikseli. I aż do teraz nie odczuwałem wielkiej potrzeby wymiany na coś większego. Owszem do pracy nieco większa przekątna i rozdzielczość pewnie by się przydały, ale w gruncie rzeczy to 1920×1080 pomimo upływu czasu nadal jest takim typowym standardem. W ostatnich latach częstszym powodem do zmiany monitora jest kupno modelu z większą częstotliwością odświeżania. Gracze zaczęli doceniać płynność obrazu, a odświeżanie przedarło się do mainstreamu w dużej mierze również dzięki smartfonom. I skoro już zmieniamy monitor, to pewnie warto by było kupić ten o większej rozdzielczości, bo przecież nowe karty graficzne bez problemu sobie z nią radzą. To wszystko zapoczątkowało boom na rynku, na tyle istotny, że nawet Xiaomi zauważyło popyt na tego typu rozwiązania.

Xiaomi Mi Curved Gaming 34 – specyfikacja

Xiaomi Mi Curved Gaming 34 to monitor już z nieco wyższej półki, wyceniony na około 2000 PLN oferuje zagięty (1500R) wyświetlacz o przekątnej 34 cale w proporcjach 21:9 o rozdzielczości 3440×1440 pikseli. Oczywiście jak przystało na monitor dla graczy, mamy tutaj odświeżanie 144 Hz i wsparcie dla technologii FreeSync, która synchronizuje odświeżanie monitora z liczbą wyświetlanych klatek i zapobiega efektom rwania obrazu. Do tego matryca VA z wysokim kontrastem i przyzwoitym poziomem jasności, 2 porty HDMI i 2x DisplayPort. Jednym słowem wygląda na to, że mamy wszystko co potrzeba (może poza G-Sync, ale dzięki temu cena jest niższa) i na tle konkurencji ten monitor faktycznie wygląda całkiem ciekawie. A jak jest w praktyce?