W skrajnym przypadku FSR zapewnia wydajność większą trzykrotnie, przy jakości obrazu, która nie powinna znacząco odbiegać od natywnej rozdzielczości. Nic więc dziwnego, że taką technologię chciałby wykorzystać również Microsoft w swoich konsolach. Tym bardziej, że wszystko jest już gotowe, FidelityFX Super Resolution będzie działało na ponad 100 różnych modelach GPU i CPU z wbudowanym GPU, a sterowniki obsługujące to rozwiązanie pojawią się 22 czerwca. Niestety pozostaje jeszcze kwestia twórców gier, którzy muszą zaimplementować obsługę tego rozwiązania w swoich grach, z tym jednak nie powinno być dużych problemów.

Microsoft chce FSR w konsolach Xbox Series X/S

Dużym wsparciem dla AMD będzie zapewne Microsoft, który bardzo chce aby FidelityFX Super Resolution pojawiło się na konsolach Xbox Series X i S. To w zasadzie idealne rozwiązanie, bo sercem konsoli jest układ graficzny AMD, a dobrze zrealizowany upscaling obrazu pozwoli wreszcie zadowolić klientów. Nowa generacja konsol miała zapewnić granie w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, ale obecnie to w takim trybie można sobie najwyżej uruchomić jakąś platformówkę. Z FSR możliwości będą znacznie większe i to doskonała wiadomość dla wszystkich. Ze wsparciem Microsoftu, AMD będzie znacznie łatwiej przekonać deweloperów do implementacji FSR w swoich grach, tym bardziej jeśli i tak będą musieli to zrobić dla konsoli Xbox.

Jednym słowem wiele wskazuje na to, że posiadacze konsol wreszcie dostaną to swoje mityczne 4K@60fps i będą mogli cieszyć się płynnością obrazu porównywalną z najwydajniejszymi komputerami PC. To bardzo ważne, bo obecnie łatwiej i taniej kupić konsolę niż nową kartę graficzną…