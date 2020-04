Kilka dni temu podrzucałem Wam moje zestawienie pięciu najlepszych gier na PlayStation 4, ale przecież nie zapomnę o konsoli Xbox. Dużo czasu spędzanego w domu sprzyja graniu i mówią o tym wszyscy. A jak grać, to oczywiście w najlepsze produkcje, których na rynku jest naprawdę sporo. W przypadku konsoli Microsoftu również, choć w moim TOP5 nie znajdziecie samym tytułów na wyłączność dla amerykańskiej konsoli (o ile w ogóle w przypadku Microsoftu można mówić o grach na wyłączność). Gwarantuję Wam jednak, że przy każdej pozycji z mojej „topki” będziecie się bawić wybornie.

Oczywiście świetnych gier na Xboksa One jest cała masa, do tego dochodzą jeszcze produkcje na Xboksa 360, w które można zagrać dzięki wstecznej kompatybilności konsoli (do czego oczywiście zachęcam). Jestem też bardzo ciekawy Waszego zestawienia TOP5 najlepszych gier na Xbox One.