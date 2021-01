Za nami najtrudniejszy dla wielu branż rok, dla części wręcz tragiczny w skutkach. Wiele osób straciło pracę, część musiała się liczyć z obniżką wynagrodzeń, a część czeka kolejny rok niepewności. Jednak, jak wynika z nowego raportu No Fluff Jobs branża IT wydaje się nie dotknięta tymi zawirowaniami.

No Fluff Jobs to portal z ogłoszeniami pracy w branży IT, w których pracodawcy mogą publikować swoje oferty pracy z obowiązkowym podawaniem „widełek” wynagrodzeń. Twórcy serwisu przeanalizowali je pod kątem wysokości płac w 2020 rok i okazało się, że wzrosły one w tej branży na każdym polu, niezależnie od specjalizacji.

Analizując tylko dolne granice tych „widełek” ofert, w przypadku umów o pracę średnie wynagrodzenia wzrosły o 13% w porównaniu z rokiem 2019, a w przypadku umów B2B o 18%. Dla przykładu specjaliści backendowi mogli przebierać w ofertach z wynagrodzeniem o 1,5 tys. zł większym, które to urosły w 2020 roku do 18 tys. zł.

Średnie najniższe wynagrodzenia wzrosły w całej branży z 8000 zł do 9500 zł netto, a na kontraktach B2B – z 11 000 zł do 13 000 zł netto. Natomiast jeśli chodzi o górne granice widełek, średnie wynagrodzenia wzrosły nieco mniej, ale nadal były dużo wyższe niż w 2019 roku. Na na kontrakcie B2B wzrosły o 12,5% z 16 000 zł do 18 000 zł netto, a przy umowach o pracę o 8% – z 13 000 zł do 14 000 zł netto.

Jak to się zmieniło w rozbiciu na specjalistów backendowych i frontendowych? Patrząc po maksymalnych zarobkach na jakie mogli liczyć w ofertach pracy, płace dla tych pierwszych wzrosły z 16 000 zł netto do 18 000 zł netto na kontrakcie B2B oraz z 14 000 zł netto do 15 700 zł netto na umowie o pracę. Z kolei płace dla specjalistów frontendowych wzrosły z 16 000 zł netto do 17 000 zł netto na kontrakcie B2B oraz z 13 500 zł netto do 15 000 zł netto na umowie o pracę.

W przypadku testerów również zaobserwowano wzrosty proponowanych wynagrodzeń, ale tylko w przypadku umów B2B – 2000 zł więcej niż w roku 2019, bez zmian przy umowach o pracę – maksymalnie 12 000 zł netto.

Jakie były najpopularniejsze technologie programowania w ofertach pracy w 2020 roku? Pracodawcy poszukiwali niemal w równym stopniu specjalistów ze znajomością języków backendowych, głównie programujących w językach Python i Java, jak i języków frontendowych, w szczególności były to osoby z doświadczeniem w programowaniu w Java Script czy Angular i React.

Podsumowując cały 2020 roku, twórcy serwisu No Fluff Jobs podają, że w minionym roku odnotowali największą liczbę rekrutacji od początku powstania serwisu – 26 tysięcy. Porównując to tylko z rokiem 2019 ich liczba wzrosła aż o 60%.