Wybieramy telewizor w cenie do 3000 PLN - ranking listopad 2021

Jaki telewizor o przekątnej 55 cali?

3000 PLN i 55 cali to niemal idealne połączenie, choć nie kupimy w tej kwocie jeszcze topowego telewizora w tym rozmiarze, to można jest już w czym wybierać. Przygotowałem kilka propozycji, którymi warto się zainteresować.

Toshiba 55UA4B63DG - ~2000 PLN

Jeśli dysponujecie minimalnym budżetem to warto zwrócić uwagę na produkt Toshiby, a także bliźniacze konstrukcje JVC i Hitachi, bo tak naprawdę obecnie za te trzy marki odpowiada jeden producent - Vestel. Prezentowana w naszym przykładzie Toshiba to bardzo solidny model z matrycą 4K, 4 portami HDMI, systemem Android TV, wbudowanym WiFi oraz funkcją miejscowego przyciemniania obrazu, która poprawia kontrast. Jakość obrazu jest na akceptowalnym poziomie, a na szczególnie wyróżnienie zasługuje Android TV, który daje ogromne możliwości jeśli chodzi o dostępne aplikacje w systemie Smart TV. Producent obiecuje też częste aktualizacje więc nie grozi nam, że któregoś dnia jakaś aplikacja przestanie na tej platformie działać, a miało to już miejsce w przeszłości w zamkniętych systemach Smart TV. Ponadto mamy też dostęp do asystenta Google, funkcji Chromecasta, Dolby Vision oraz system dźwiękowy zaprojektowany przez firmę Onkyo. Jak za 2000 PLN to całkiem nieźle.

TCL QLED 55C725 - ~2600 PLN

Dokładając nieco ponad 500 PLN wybór znacznie się powiększa, a wśród dostępnych konstrukcji ciekawie prezentuje się TCL QLED 55C725, czyli model korzystający z kropek kwantowych. Ich zastosowanie pozwala osiągnąć bardziej wyraziste kolory co faktycznie wpływa na naszą percepcję jakości obrazu. Poza tym do dyspozycji mamy tutaj też system Android TV o podobnych możliwościach jak w telewizorze Toshiby. Mniejsza jest za to liczba złącz HDMI bo mamy ich tylko 3. Telewizor wspiera za to standardy HDR10, HDR10+ oraz Dolby Vision, a także wyposażony jest w port HDMI z obsługą ALLM, co z pewnością docenią posiadacze nowych konsol. Całość zwieńczona jest bardzo eleganckim designem z minimalistycznymi ramkami.

LG 55NANO753PA - ~2700 PLN

LG NanoCell to technologia bardzo podobna do QLED od Samsunga, czyli wykorzystanie kropek kwantowych w celu lepszego odwzorowania kolorów. Zatem pod względem jakości obrazu będzie stał na podobnym poziomie jak TCL. Dla niektórych zaletą może być natomiast system Smart TV, webOS 6.0 to całkiem nowa odsłona, która wreszcie wygląda bardziej nowocześnie i w połączeniu z pilotem Magic Remote, jest bardzo docenianym rozwiązaniem. LG postawiło jednak na standard HDR 10 Pro, dlatego telewizor nie wspiera standardu Dolby Vision, który często jest oferowany między innymi na Netfliksie.

Samsung QLED QE55Q67A - ~2800 PLN

Jeśli są wśród nas miłośnicy Tizena to warto rzucić okiem na telewizor QLED od Samsunga. Podobnie jak dwie powyższe propozycje, również dostępny jest z matrycą QLED, a dodatkowo również z dwukolorowymi diodami LED służącymi do podświetlenia, które pozwalają wyciągnąć jeszcze więcej barw z matrycy. Samsung zwrócił też uwagę na design i ten telewizor idealnie nadaje się do powieszenia na ścianie dzięki swojej niewielkiej grubości i cienkim ramkom. Z testów wynika, że jest to też bardzo dobry model dla graczy (niski input lag), ale niestety brakuje nam chociażby jednego portu HDMI 2.1 (choć matryca 60 Hz i tak nie pozwoliłaby na wykorzystanie jego możliwości). Samsung zadbał również o oprogramowanie i współpracę ze swoimi smartfonami, co pozwala na szybkie parowanie i klonowanie obrazu ze smartfona na telewizorze albo nawet wspólny widok obu ekranów jednocześnie.

Philips 58PUS8535 - ~3000 PLN

To bardziej taka ciekawostka, bo ten telewizor trudno obecnie znaleźć w sprzedaży, ale jako że łapie się w limicie 3000 PLN to warto o nim wspomnieć. Nieco większa matryca o przekątnej 58 cali daje większą powierzchnię obrazu, a wielkość potęguje technologia Ambilight, która dodaje głębi obrazu i wprowadza przyjemny nastrój podczas oglądania filmów lub seriali. Poza tym mamy tutaj do dyspozycji system Android TV z obsługą asystenta Google, 4 porty HDMI, wsparcie dla Dolby Vision i HDR10 oraz wysoką jasność na tle konkurencji (4oo nitów). Jeśli uda się wam ten model gdzieś dorwać to w cenie do 3000 PLN trudno o coś lepszego.

Jaki telewizor o przekątnej 65 cali?

3000 PLN to nie jest kwota, która pozwoliłaby przebierać w telewizorach z matrycą 65 cali, ale kilka ciekawych modeli można w tym limicie cenowym znaleźć.

Toshiba 65UA4B63DG - ~2800 PLN

Toshiba 65UA4B63DG to bliźniaczy model do prezentowanego powyżej urządzenia o przekątnej 55 cali. Mamy tutaj zatem matrycę VA, 4 porty HDMI oraz system Android TV z funkcją asystenta Google. W tej cenie trudno wymagać więcej, tym bardziej, że mamy tutaj też strefowe przyciemnianie obrazu, wsparcie dla technologii HDR i Dolby Vision oraz układ dźwiękowy zaprojektowany przez firmę Onkyo.

TCL QLED 65C715 - ~3000 PLN

Drugi model to zeszłoroczny TCL QLED 65C715, który nadal jest normalnie dostępny w sklepach. Matryca z kropkami kwantowymi zapewnia świetne kolory, dzięki technologii VA mamy głębokie czernie i niezły kontrast, a nad całością czuwa Android TV. W cenie do 3000 PLN nie udało mi się znaleźć lepszej propozycji, więc jeśli nie zamierzacie naciągać swojego budżetu to warto zdecydować się na ten model.