Wirtualna Polska w ramach walki z koronawirusem będzie transmitować msze święte w internecie 

O tym, jak ważną sprawą jest unikanie dużych zbiorowisk ludzkich, jakimi są też msze, pokazuje przykład z Korei Południowej. W mieście Daegu zakażona kobieta, uczestnicząc w ciągu tygodnia w dwu mszach, zaraziła setki współuczestników a pośrednio także członków ich rodzin. W wyniku tego zdarzenia, cała okolica stała się największym ogniskiem koronawirusa w tym kraju.

Łatwo dostępne transmisje dla wiernych w nowoczesnych mediach powinny pomóc wierzącym podjąć odpowiedzialną decyzję. Tym bardziej że polski Episkopat zarekomendował dziś udzielanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa mszach, odwołano rekolekcje i zachęcono do duchowej łączności ze wspólnotą kościoła przez transmisje mszy w mediach. Nie jest to co prawda rozwiązanie tak zdecydowane jak we Włoszech, gdzie lokalny episkopat zaakceptował rządowy zakaz uczestnictwa w nabożeństwach, ale jest to na pewno krok w dobrą stronę.

WP Pilot jest platformą do odbioru tradycyjnej telewizji w internecie. Dostęp do niej można uzyskać przez stronę internetową lub aplikacje na platformy Android, iOS, Windows, Xbox, Chromecast i AirPlay. Miejmy nadzieję, że tego typu inicjatywy uzmysłowią ludziom, że postępując rozsądnie i unikając dużych skupisk ludzkich, jesteśmy w stanie ograniczyć zasięg epidemii.